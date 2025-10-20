HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El 8 de noviembre, nueva ruta del contrabando en Sierra de Gata

J. R. N.

Lunes, 20 de octubre 2025, 02:00

La octava edición de la Ruta Internacional del Contrabando que este año se desarrolla en sentido Eljas (España) a Foios (Portugal), sera el próximo sábado ... 8 de noviembre, con salida a las 8.45 horas. La inscripción se podrá cumplimentar hasta el miércoles 5 o hasta cuando se completen las 120 plazas ofertadas.

