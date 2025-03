El Nazareno volverá a celebrar en Trujillo la procesión 'Hacia el calvario'

JAVIER SÁNCHEZ PABLOS Lunes, 17 de enero 2022, 08:46 Comenta Compartir

Informar e incentivar. Esos son los dos objetivos principales de la asamblea extraordinaria que celebrará la Cofradía Nuestro Padre Jesús Nazareno el 30 de enero, en la sede de la hermandad Virgen de la Victoria. También se dará la opción de participar online a través de 'Zoom'.

Su presidente, Tomás Casillas, apunta que se explicará a los asistentes la situación de la agrupación desde que se inició la pandemia, ya que no ha habido ningún encuentro de estas características en este último tiempo. Además, se dará a conocer su cartel de Semana Santa, diseñado por Ismael Andrade, así como los actos principales de esa semana de Pasión. Casillas señala que esa programación será muy parecida a la de 2019, año en el que ya se estrenaron actividades y que no han tenido continuidad debido a la crisis sanitaria.

De este modo, el Miércoles Santo, se llevará a cabo la procesión del Encuentro, con sus imágenes titulares, como son el Nazareno y la Soledad de San Pedro. Recuperarán, durante el desfile procesional, las tres caídas. En la primera, se unirá la Verónica, representada por una vecina, que portará un paño que data del siglo XVIII, detalla el presidente. Al día siguiente, tendrá lugar la procesión 'Hacia el calvario', que se estrenó en 2019. Saldrá de la iglesia de San Martín y recorrerá la parte antigua para volver por las almenas hacia la plaza Mayor y terminar en el convento de San Pedro. En estos actos, no faltará la banda de la cofradía, que ya lleva ensayando un tiempo.

El Viernes Santo, en 2019, se abrió la iglesia de Jesús mostrando diferentes enseres de la Cofradía, como hábitos, banderas y cruces. Según Casillas, «este año no sabemos si vamos a repetir este acto o no, todavía no lo tenemos cerrado».

La asamblea también debe servir para motivar e incentivar a la participación de los cofrades en los actos que se lleven a cabo. Casillas reconoce que la pandemia ha hecho que los ánimos se resientan. Sin embargo, considera necesaria esa participación. «No será una Semana Santa igual que 2019, pero volveremos a celebrarla», añade.