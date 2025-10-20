Navas del Madroño celebra la IX Jornada de la Trashumancia: programa completo de actividades y fechas Una celebración que combina historia, gastronomía y entretenimiento durante cuatro días

En Navas del Madroño, cada otoño se respira un aire especial, donde la historia y la naturaleza se entrelazan. Y es que en este pequeño pueblo cacereño, la trashumancia no es solo un recuerdo, sino una fiesta que une pasado y presente. Durante cuatro días, el pueblo se llena de música, juegos infantiles y talleres que conectan a vecinos y visitantes con la historia de pastores y caminos milenarios, recordando la identidad que ha marcado generaciones.

Este ambiente único cobra forma del 23 al 26 de octubre con la celebración de la IX Jornada de la Trashumancia, un evento que combina cultura, tradición y ocio. La localidad cacereña aprovecha estas jornadas para poner en valor el papel de la trashumancia y la ganadería extensiva en la biodiversidad y la identidad local, recordando que su origen pastoral es la raíz de muchas de las costumbres y la forma de vivir del municipio.

El origen de la trashumancia en Navas del Madroño

El motivo por el que se celebran estas jornadas es el origen pastoral de Navas del Madroño, ya que el primer asentamiento se trataba de unas ventas para pastores en el cruce de la Cañada Real de Merinas que une, en su trayectoria, dos de las principales Cañadas Reales que marcaron la historia de esta actividad en nuestro país: la Cañada Burgalesa y la Cañada Soriana Occidental.

Es tan importante la Trashumancia para Navas del Masdroño que ha marcado la morfología del urbanismo, las costumbres, los oficios y hasta su gastronomía. A las actividades trashumantes se debe, por ejemplo, que la localidad tenga una calle principal orientada de este a oeste. También se puede hablar de que los platos principales de su gastronomía sean elaborados con cordero.

Actividades de la IX Jornadas de la Trashumancia

El programa, organizado por el Ayuntamiento con la colaboración de la Fundación Cooprado y el Colegio Nuestra Señora de la «O», incluye actividades para todas las edades:

Jueves 23 : Talleres trashumantes destinados a los alumnos del Colegio Nuestra Señora de la «O», en los cuales se explicará qué es la trashumancia y su importancia. Esa misma tarde se inaugurará en el Centro de Interpretación «Escuelas Viajeras» la exposición «La vida en el campo».

Viernes 24 : A las 12:00 horas se hará una exposición sobre la importancia de la trashumancia, esta vez abierto para el publico general. Por la tarde, siguiendo con la inclusión de los más pequeños, se realizarán manualidades con la misma temática en la Biblioteca municipal.

Sábado 25 : Segunda edición de la Romería de la Trashumancia, conocida como 'La transi', en la Dehesa Boyal, con paseo de la famosa oveja, juegos infantiles y música para todas las edades.

Domingo 26: Conferencia Caminos milenarios en la Biblioteca Tomás Lucas García, con la participación del alcalde e historiador Ricardo Villegas Moreno, la bibliotecaria Maite Hernández Alonso y el vecino Crescencio Córdoba Pulido, que repasará la historia y el impacto cultural de la trashumancia en la localidad.

«Desde las IX Jornadas de la Trashumancia queremos recuperar, proyectar y reconocer el valor trashumante, la red de vías pecuarias y su importancia en nuestra comarca, así como difundir todo un patrimonio cultural ligado a la identidad de nuestra localidad y territorio«, señala Ricardo Villegas Moreno, alcalde de Navas del Madroño.

«En última instancia, pretendemos que las Jornadas se conviertan en el hilo conector que refleje un estilo de vida a lo largo de los tiempo, el ventero», añade.

