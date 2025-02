Navalmoral se reorganiza ante la instalación de la gigafactoría

MIGUEL ÁNGEL MARCOS Domingo, 19 de junio 2022, 10:26 Comenta Compartir

Entre la ilusión y la cautela. Así han acogido los vecinos de Navalmoral de la Mata el anuncio de la instalación en el polígono industrial Expacio Navalmoral de una gigafactoría de baterías promovida por el grupo chino Envision y la empresa española Acciona con una inversión millonaria. Ilusión por los 3.000 empleos directos que se prevé que generará en varias fases y por la revolución que eso supondría para Navalmoral y para toda la región, cuando está cercano, además, el cierre de la central nuclear de Almaraz. Pero también hay dosis de cautela por los proyectos frustrados, como las fábricas de pañales, de muebles, de automóviles, de congelados...

Los empresarios y comerciantes de Navalmoral han empezado, no obstante, a reorganizarse ante un proyecto con visos de ejecutarse. Iván Hidalgo, propietario de una tienda de material deportivo y presidente de la Asociación Comercio Moralo, ha recibido el anuncio de la gigafactoría «con los brazos abiertos». «Es una gran noticia que esperamos que se lleve a cabo, lógicamente. Esta es la buena, después de tanto y tantos palos como nos han dado. Esto es como el cuento del lobo, que de tanto advertirnos, cuando viene no nos lo creemos. Lo esperamos como agua de mayo», explica

El presidente del colectivo empresarial avanza que ya han empezado a conversar entre los directivos de las distintas asociaciones, como hostelería, construcción y talleres, para crear una asociación más grande o una federación y poder trabajar juntos «porque si la gigafactoría va a emplear a 3.000 trabajadores, se moverá todo. No solo a nivel de tiendas, sino la construcción y los servicios».

Ya hay interés

En el tema urbanístico incide Julián del Monte, de la Inmobiliaria del Monte, que asegura que desde que surgió la noticia ha empezado a moverse el sector.

«Sería muy bueno, ya que habría muchos puestos de trabajo y en sectores como el nuestro se prevé una subida importante, tanto del alquiler como de la venta. De hecho, ya se está notando. Se ve mucho interés. Las previsiones son muy buenas».

Eso sí, Del Monte advierte de que ahora mismo la oferta inmobiliaria es escasa, dado que pisos de segunda mando y seminuevos quedan muy pocos. «Llevamos muchos años sin que se construyan promociones; además, los promotores buenos que había han desaparecido. Hay mucha rehabilitación y autopromoción, pero no bloques de viviendas. Si se construyera, con la gigafactoría se venderían rápidamente».

Roberto Machuca, de la céntrica tienda Colchones y Muebles Machuca, está convencido de que el proyecto saldrá adelante y que Navalmoral está preparada para ser uno de los motores industriales de la región. «Mi único temor es que los grupos ecologistas, que quieren convertir Extremadura en un parque jurásico, ralenticen el proyecto con subterfugios legales. El fanatismo ecológico no solo limita el desarrollo económico, sino el mismo sostenimiento del medio natural».

Menos optimista se muestra Esmeralda López, camarera del bar Avenida, quien dice que «hasta que no lo vea, no me lo creo». «Si es cierto que llega a instalarse, habrá muchos puestos de trabajo, aunque también traerán a su propia gente», opina.

Prudencia

El director general de Avante Extremadura, Miguel Bernal, quien asistió esta semana a Navalmoral a una jornada de emprendimiento empresarial organizada por el grupo de acción local Arjabor, es firme: «En estos momentos no tenemos ningún elemento que permita decir que puede ponerse en duda aquello que han anunciado públicamente una serie de empresas tan importantes como Envision o Acciona. Digamos que prudencia, pero prudencia en cuanto a que se trata de un proyecto tremendamente complejo que va a requerir de muchísimo trabajo tanto de las propias empresas que participan, como de todas las entidades públicas que podemos tener algún tipo de relación».

En opinión de Bernal, la llegada de la gigafactoría va a suponer un «antes y un después» para Navalmoral, para la zona y para toda la región.

«Se trata de la mayor inversión que ha venido nunca a Extremadura, que va a generar 3.000 puestos de trabajo industriales directos. Solamente con que fueran esos 3.000 puestos le daban la vuelta no a una ciudad sino a una comarca entera. Si a eso le sumamos otros 10.000 indirectos e inducidos en el ámbito geográfico próximo, pero que también pueden estar distribuidos por la región, estamos generando beneficios al conjunto de Extremadura. En Navalmoral no hay en estos momentos mano de obra suficiente como para abastecer las necesidades de la empresa. Pero sí hay más que suficiente en todo el entorno. Vamos a aportar lo mejor que tiene Extremadura a este proyecto».