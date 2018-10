Navalmoral recibirá 780.000 euros de fondos europeos para renovar el alumbrado público Votación en el pleno celebrado ayer. :: MAM Lo anunció el teniente de alcalde, Iñaki Rodríguez, al aprobar el pleno los 195.000 euros de aportación municipal que completan el proyecto MIGUEL ÁNGEL MARCOS Jueves, 25 octubre 2018, 07:57

El Ayuntamiento de Navalmoral va a recibir cerca de 800.000 euros de fondos europeos para renovar las casi 2.000 luminarias del alumbrado público que se quedaron fuera de la primera renovación que se acometió hace dos años. Lo anunció ayer en el pleno el primer teniente de alcalde, Iñaki Rodríguez, asegurando que si bien no tienen todavía la resolución de la concesión, sí saben que la decisión ha sido favorable a la petición municipal y por la totalidad de la cantidad solicitada.

Rodríguez recordó que en 2016 se llevó a cabo, con fondos propios, la renovación de 1.100 luminarias incorporando la tecnología LED, «que supone un ahorro anual de unos 70.000 euros en consumo y que también ha permitido mejorar la intensidad lumínica. Al año siguiente se solicitó una subvención para completar la renovación con las 1.981 luminarias que quedan».

El presupuesto de esa actuación se estima en 973.000 euros, de los que el 80%, 780.000, serían fondos europeos a través del IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) y el resto aportación municipal, unos 200.000 euros. Eso sí, para conseguir esa financiación los ayuntamientos deben tener un remanente de tesorería positivo, una deuda cero y un pago a proveedores que no supere el límite legal. Todo eso lo cumple Navalmoral y de ahí la concesión.

El portavoz dio esas explicaciones en el pleno extraordinario celebrado ayer, al incluirse en el orden del día una modificación de créditos para destinar 194.796 euros al 20% de la financiación municipal del proyecto.

«Todavía no se ha recibido la resolución de la subvención, pero hay que estar preparados para cuando llegue con la partida que corresponde al Ayuntamiento», afirmó.

La modificación se aprobó por unanimidad, tras cambiar PP y Ciudadanos su voto en la comisión informativa previa al pleno. Entonces los dos grupos se abstuvieron.

Servicio social de base

El pleno también aprobó la renovación del convenio del servicio social de base, que contempla un incremento de cuatro a cinco en el número de trabajadores. Aquí votaron a favor todos los grupos salvo el PP, que se abstuvo, no por no estar de acuerdo en que haya un profesional más, sino por entender que se trata de una competencia de la Junta de Extremadura que debería asumir la propia Junta y no delegar en los ayuntamientos mediante convenios anuales, con la inseguridad y la precariedad que genera.

El coste de ese programa será de 163.727 euros, de los que el 99% asumirá la dirección general de Política Social, Infancia y Familia.