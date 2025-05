Gigafactoría de baterías en Extremadura: La alcaldesa de Navalmoral sobre la gigafactoría: «Sentimos ilusión y estaremos a su disposición»

Tania Agúndez Badajoz Jueves, 2 de junio 2022 | Actualizado 08/06/2022 18:40h. Comenta Compartir

En el Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata la noticia sobre la llegada de una gigafactoría de baterías para vehículos eléctricos ha llegado con esperanza pero prudencia. La alcaldesa de la localidad, Raquel Medina, no ha querido entrar a valorar desde el punto de vista institucional la noticia adelantada por HOY sobre el macroproyecto industrial que lideran la multinacional china Envision, con Acciona Energía como socio, pero ha reconocido que la información ha sido recibida con «ilusión».

«Me remito a la portada del diario HOY. No voy a dar declaraciones antes de que la empresa hable, al igual que hicimos con Cristian Lay. Esta noticia ha sido acogida de la misma manera: con sobriedad, precaución, y con algo de ilusión, no os voy a engañar», ha reconocido la primera edil.

Medina espera una comunicación oficial y ha insistido en que hasta que no haya algo de certeza sobre ese asunto y los grupos inversores confirmen sus intenciones no podrán pronunciarse sobre ello. «La responsabilidad y el cometido de la empresa es anunciar si esto es así o se va a desarrollar de otra manera. Hasta que la empresa no se manifieste, desde el Consistorio no podemos hacer ningún tipo de declaración ni valoración», ha dicho.

Sin embargo, la máxima representante de la ciudad que se vería beneficiada con la llegada de esta gigafactoría no ha perdido la oportunidad de tender puentes para facilitar la implantación del proyecto. «En cuanto que se conozca la postura de la empresa, nosotros estaremos a su disposición sin ningún tipo de problema», ha concluido.

Más reacciones

La de la alcaldesa de Navalmoral ha sido una respuesta más a la cascada de reacciones que se han producido este jueves tras conocer la información ofrecida por HOY.

Desde la postura de la Junta de Extremadura hasta los grupos que conforman la oposición, pasando por la Delegación del Gobierno y la Diputación de Cáceres, han hecho referencia a este proyecto.

El proyecto

Según ha podido saber HOY, se trata de un proyecto de gran envergadura. La implantación de esta industria en tierras extremeñas supondría una inversión de alrededor de 2.500 millones de euros y crearía más de 3.000 empleos directos, y unos 12.000 indirectos cuando se alcance el pico de actividad.

La gigafábrica tendrá una capacidad final de 30 GWh (gigavatios hora) anuales que le permitirá producir cada año unas 600.000 baterías para vehículos eléctricos. El plan es escalar la construcción y puesta en marcha en tres fases de 10 GWh. Cada una tendría una inversión de unos 850 millones de euros y entre 850 y 900 empleos.

La planta del grupo Envision, empresa que destaca a nivel mundial en la fabricación de baterías mediante su división AESG, ocupará, una vez desarrollada por completo, una superficie de unas 200 hectáreas (dos millones de metros cuadrados) en ExpacioNavalmoral, el gran parque industrial urbanizado que se encuentra a las afueras de esa localidad cacereña. Los promotores están negociando con Extremadura Avante la compra de los terrenos, o bien la adquisición de los derechos de superficie.

Se trata de la segunda gigafábrica de baterías que se proyecta en España tras la promovida por el grupo Volskswagen, a la que también optaba Extremadura pero que finalmente va para Sagunto, como se confirmó el pasado mes de marzo. Tras esa decisión tanto el gobierno autonómico como el nacional habían apuntado la posibilidad de que hubiera una segunda fábrica de este tipo en España y que Extremadura tendría opciones de hacerse con ella.