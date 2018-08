Navalmoral acogerá la primera feria dedicada al Carnaval La presentación de la feria se hizo en el Museo del Carnaval. :: MAM ExpoCarnaval se celebrará en distintos escenarios los días 14, 15 y 16 de septiembre MIGUEL ÁNGEL MARCOS Sábado, 18 agosto 2018, 09:35

Navalmoral acogerá los días 14, 15 y 16 de septiembre una de las primeras ferias de España, sino la única, dedicada al Carnaval, Expo Carnaval, que presentaron ayer la alcaldesa, Raquel Medina; el presidente de Arjabor, Raúl Miranda, y el vicepresidente de la Diputación, Fernando Grande, junto con el promotor de la iniciativa, Vicente Jesús Rincón, director local de la Cadena Ser. La presentación se hizo, cómo no, en el Museo del Carnaval, preguntándose Rincón que al igual que hay ferias de novios, de jamón, de cerveza o de queso, «¿por qué no de Carnaval?. ¿Y por qué no en Navalmoral, que tiene en el Carnaval una de sus señas de identidad?».

«No es un Carnaval en verano, como ya se hace en otros sitios, aclaró. Es una feria de todo lo que conlleva el Carnaval, en la que habrá murgas, comparsas, confección de carrozas por un maestro fallero valenciano, talleres de maquillaje, fotografías, una ruta de tapas o un tributo a Georgie Dann, el músico carnavalero por excelencia. Y más cosas que todavía no se han cerrado, porque el verano es complicado».

Para Fernando Grande, vicepresidente de la Diputación, es una «iniciativa novedosa de la mano de unos emprendedores que han visto el potencial del Carnaval. Es un punto más a favor de esta localidad, que tanto vive el Carnaval y que atrae a miles de personas cada año».

Raúl Miranda, presidente de Arjabor, dio la enhorabuena a los autores por la idea, «ya que cuando se habla fuera de la zona de Carnaval la referencia es Navalmoral». De ahí el apoyo de la asociación, además de apuntar que de alguna manera ayuda a «consolidar que Navalmoral ha vuelto a Arjabor, lo que es fundamental para toda la comarca».

Para la alcaldesa Expo Carnaval supone «sacar la fiesta a la calle de una manera diferente», aunque Raquel Medina fue más allá al señalar que la nueva feria no solo tendrá «diversión, color o alegría, sino que también mostrará la importancia que el Carnaval tiene para la comarca y para toda la provincia desde el punto de vista socio económico, por todo lo que se mueve».

Por último destacó que es una feria más que se suma a las que ya existen, como las de la salud, el libro, el stock o la Formación Profesional. «Sumamos ferias, y eso también es muy importante porque damos a conocer lo bien que trabajamos».

La ciudad del Carnaval

Para cerrar la presentación volvió a intervenir Vicente Jesús Rincón pidiendo al Ayuntamiento que ponga a la entrada de Navalmoral, «en una de esas rotondas donde no hay nada, algo muy grande que diga 'Bienvenidos a la ciudad del Carnaval', que yo creo que lo merece».