'NaturArte' comienza el sábado con concierto de Tree House y visita al castillo de Monfragüe Castillo de Monfragüe y trío The Tree House.: / HOY Las actividades programadas por la Diputación son gratuitas y requieren inscripción REDACCIÓN Martes, 10 septiembre 2019, 19:03

Este sábado 14 de septiembre comienza la programación cultural del festival NaturArte, que se desarrollará en el entorno de Monfragüe hasta el 26 de octubre.

La primera jornada de esta cita organizada por la Diputación de Cáceres incluye una visita guiada al castillo de Monfragüe y un concierto de la banda Tree House. A las 16,30 horas se abrirá en el aparcamiento del castillo el punto de información y acreditación para la visita y el posterior concierto. La ruta por el monumento más conocido y visitado de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe comenzará a las 17.45 horas.

A continuación llegará el turno de la música. El grupo extremeño Tree House actuará a partir de las 19 horas. El trío de rock acústico presenta su primer LP titulado 'The wind and the feather', grabado en el 2018.

Las actividades son gratuitas pero requieren inscripción a través de la web del festival.