Los músicos de la zona inician el año con mucha actividad

Los músicos de Navalmoral y la zona están de actualidad en este inicio de año, ya sea por la presentación de singles o por la ... creación de nuevas formaciones. En concreto, Forty Four Soul, Febrero 16 y Rafael Lukas Trío, el más joven de todos.

Primero fueron los integrantes de Forty Four Soul, tres músicos moralos y dos talayuelanos, quienes presentaron a finales de diciembre en las plataformas digitales su nuevo trabajo, 'Too Hot', grabado en Mammoth Studios de Cáceres a los mandos de Sam George. Un tema con el que esperan repetir el éxito del anterior, 'Inside The Ark', que les llevó a recibir el galardón a la mejor banda novel en los Premios de la Música Extremeña.

El sábado 1 de febrero interpretarán ese y otros temas en la sala Contacto, tras hacerlo este fin de semana en Badajoz y tener citas posteriores en Orense o Cangas del Morrazo.

También ha dado a conocer nuevo trabajo, con un sonido muy distinto al anterior, Febrero 16. Lo han titulado 'Torre de cristal' y ya puede escucharse en Spotify, a la espera de alguna actuación en directo en la comarca.

Alejandro y Pablo, sus fundadores, definen a Febrero16 como «energía, creatividad y pop electrónico para moverte. Somos un dúo lleno de pasión por la música y la innovación. Juntos, fusionamos el pop con bases electrónicas frescas y vibrantes».

De Ramoninos a Lukas Trío

Por último, este viernes será el bautizo musical de Rafael Lukas Trío, promovida por alguno de los componentes iniciales de Ramoninos. Una precoz banda formada hace más de una década por varios niños -y después jóvenes- aficionados a la música con la que han recorrido, a pesar de su corta edad, numerosos escenarios del país. E incluso de fuera de España.

Ahora Rafael, alma de Ramoninos con su primo Adrián, se embarca en un proyecto totalmente diferente, que podrá escucharse en la noche del viernes en el Hogar del Pensionista de Valverde de la Vera.