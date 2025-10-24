HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Esta es la música que sonará en El Magusto 2025

Carbajo acoge el próximo 1 de noviembre la edición número 22 del festival de música celta y folk

M. Fernández

M. Fernández

Cáceres

Viernes, 24 de octubre 2025, 17:13

Comenta

El festival de música celta y folk El Magusto celebrará el próximo 1 de noviembre en la localidad de Carbajo su edición número 22. El programa incluye diferentes actividades vinculadas con la naturaleza y el entorno rural además de los conciertos, que este año estarán protagonizados por El Gato con Jotas, Carlos Soto, Castora Herz y Hot Waters. El evento atrae cada año a más de 2.000 personas a este pequeño pueblo cacereño de poco más de 200 habitantes.

Este es la programación:

9.30 horas. Migas tradicionales. Lugar: bar de las piscinas.

De 10.30 a 12.00 horas. Creación del mural colectivo y efímero 'Los sonidos del otoño', con Leticia Ruifernández. Lugar: patio del colegio.

12.00 horas. Ponencia 'Carreteras escénicas en moto', con Miquel Silvestre. Lugar: salón de usos múltiples.

12.00 horas. Exposición FIO (Feria Internacional de Ornitología). Lugar: salón de usos múltiples.

12.00 horas. Apertura del mercado de artesanías, exposiciones y espacios gastronómicos. Lugar: campo de fútbol.

13.00 horas. Ponencia 'Despoblación rural y grandes incendios', con Paco Castañares. Lugar: salón de usos múltiples.

De 13.00 a 17.30 horas. Actividades multiaventuras infantiles. Lugar: parque y pista de tenis.

14.00 horas. Liberación de aves. Lugar: junto al bar de las piscinas.

De 14.30 a 15.30 horas. Taller de jotas extremeñas, por Carbajoven. Lugar: campo de fútbol.

15.00 horas. Cocido tradicional extremeño. Lugar: campo de fútbol.

De 15.30 a 17.30 horas. Juegos populares, por Adenex. Lugar: campo de fútbol.

Desde las 16.30 horas. Conciertos en el campo de fútbol. Si llueve, se trasladarán al Pabellón Municipal.

- Carlos Soto - Barrio Mudéjar (Castilla y León)

- Hot Water (Sudáfrica)

- El Gato con Jotas (Extremadura)

- Castora Herz (Castilla y León)

