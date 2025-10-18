Música, charlas y cuentacuentos protagonistas sefardíes de este fin de semana

J. R. N. Sábado, 18 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El mes de la Cultura Sefardí contará con varias actividades en Valencia de Alcántaraeste fin de semana.

Las actividades comienzan hoy a las 10.30 ... horas con 'Diálogos sobre Sefarad', a cargo de Sara Juchnowicz, experta en cultura sefardí siendo el lugar el Circular FAB en el Castillo.

A las 12.00 horas llegará 'Haberes Buenos (Buenas noticias). Cuentos de la memoria', por Carmen Ibarlucea, escritora y narradora afincada en Extremadura para el público familiar o adulto, y el lugar el Centro de Interpretación. A las 13.00 horas se impartirá el taller de canto y percusión con Isabel Martín, siendo el lugar la sala de Conferencias del Museo Etnográfico. A las 18.00 horas se llevará a cabo una ruta teatralizada por el Barrio Gótico, a cargo de Asociación Cultural Boda Regia, siendo el punto de encuentro la Iglesia de Rocamador. Y a las 21.00 horas se podrá disfrutar del concierto de Milo Ke Mandarini, dúo musical formado por Carlos Ramírez e Isabel Martín, dedicado a la investigación y divulgación de músicas del Mediterráneo.

