No al Muro de Navalmoral de la Mata irá a la vía jurídica para tratar de parar las obras La plataforma ciudadana considera positivo el nuevo encuentro que mantuvieron ayer con el alcalde para insistir en el soterramiento del tren

A su presencia constante en la calle y a la reivindicación permanente a los políticos de todos los ámbitos que viene realizando desde su creación, especialmente a los locales, la plataforma ciudadana No al Muro avanza que va a unir la vía jurídica para tratar de parar las obras del tren de alta velocidad en superficie a su paso por el casco urbano.

Así lo manifestó a HOY su portavoz, José María González Mazón, minutos después de reunirse nuevamente con el alcalde, Enrique Hueso, en el segundo encuentro entre ambas partes tras el que mantuvieron semanas atrás junto con Cristina Teniente, entonces candidata a las elecciones del 23-J y hoy diputada.

«La reunión nos ha parecido muy positiva, porque hemos visto a un alcalde que está dispuesto a que no le tomen el pelo y a hacerse respetar, al cual nos hemos dirigido -exactamente igual que hicimos con la anterior alcaldesa– mostrando todo nuestro apoyo. Y no solo de la plataforma, si no de los colectivos locales. Y hay dos fundamentales que también han estado. Las asociaciones del comercio y la hostelería, dos pilares básicos de la economía de Navalmoral a los que el proyecto en superficie destruiría poco a poco», explicó el portavoz.

A juicio de González Mazón estamos en unos momentos «absolutamente delicados», puesto que si bien el Ayuntamiento frenó actuaciones de Adif en julio y agosto en la parte urbana, tiene previsto acometerlas en septiembre.

«Hay que volver a ganarse la confianza en la población, que está en un momento de gran desánimo pensando que esto ya es el final y que no se puede hacer nada. Y nosotros pensamos que sí, que la voz del alcalde es muy importante para conseguir el soterramiento conjuntamente con todos los colectivos. Así lo hicimos con Raquel Medina, solo que tiró la toalla muy pronto y nos dejó abandonados. Enrique Hueso nos ha prometido que no va a hacer eso».