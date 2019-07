No al Muro se manifiesta en Navalmoral para pedir el soterramiento del tren Presentación de la propuesta alternativa de soterramiento. / MAM Ciudadanos pregunta a la Junta en la Asamblea por el impacto urbano que tendrá la línea de altas prestaciones MIGUEL ÁNGEL MARCOS Jueves, 11 julio 2019, 09:43

'Porque el futuro de Navalmoral no pasa por dividirlo. No al muro!!!'. Ese es el lema de la jornada reivindicativa que se vivirá esta tarde en la población, promovida por la plataforma No al Muro con la colaboración del Ayuntamiento.

La actividad comenzará a las siete y media con una concentración en la plaza de España, desde donde arrancará una manifestación hasta la estación de Renfe. Minutos después la movilización se trasladará al parque municipal para proceder a la lectura de un manifiesto.

A la reivindicación se unirá más tarde la música de siete grupos locales que han querido colaborar: Unas vienen y otras band, Ramoninos, Efecto Índico, Deaf Culture, La Bossa y la Vida, Mogarro y Zahurda.

'Que no decidan por ti' termina diciendo la convocatoria, a la que invitan a asistir a asociaciones y vecinos para mostrar un rechazo mayoritario al paso del tren de alta velocidad en superficie.

A la movilización han anunciado su apoyo distintos colectivos, como la plataforma Milana Bonita, donde están convencidos de que el soterramiento «lo quiere prácticamente la unanimidad de la población, así como la totalidad de la representación institucional que ya se posicionó a su favor».

Eso sí, Milana Bonita entiende también que se debería seguir reivindicando ésta cuestión «por un amplio consenso ciudadano, no por una sola asociación ante el calado e importancia de la misma. Porque solo desde la unión de todos podremos decir algún día, lo conseguimos. Y, por supuesto, seguir contando con el apoyo y asesoramiento de los técnicos de la Asociación del Sector de la Construcción».

También se ha sumado la Agrupación Socialista Morala, «en coherencia con lo que hemos defendido siempre», para pedir una solución soterrada del tramo urbano de la Línea de Alta Velocidad.

En ese sentido recuerdan que la construcción en superficie la planteó ADIF en el año 2007 «y que no ha sido hasta que el PSOE entrara en el gobierno municipal en 2015 cuando se ha dado traslado a la opinión pública de las consecuencias dañinas de lo proyectado, tanto desde el punto de vista social como económico y urbanístico, además de haber mantenido reuniones con ADIF para que el paso sea soterrado y peleado hasta el punto de conseguir mejoras en el proyecto, aunque del todo insuficientes».

Pregunta de Ciudadanos

También el PP, desde las redes sociales, viene animando a vecinos y vecinas a asistir a la manifestación, mientras que Ciudadanos dio a conocer ayer que su grupo parlamentario en la Asamblea de Extremadura ha preguntado a la Junta sobre el «impacto urbano del proyecto de ADIF al paso del tren de alta prestaciones por la ciudad de Navalmoral».