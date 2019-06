'No al muro' se concentrará este mediodía en el pleno de Navalmoral Derribo lúdico-reivindicativo del muro en el Jardincillo. :: HOY La plataforma recordará a los nuevos concejales su compromiso de rechazar el paso del tren de alta velocidad en superficie MIGUEL ÁNGEL MARCOS Sábado, 15 junio 2019, 10:03

La plataforma 'No al muro' hizo ayer un llamamiento a la ciudadanía para que se concentre este mediodía en el salón de plenos, en la toma de posesión de la nueva corporación, para recordar a los concejales electos su compromiso de rechazar el paso del tren de alta velocidad por el casco urbano en superficie.

Integrantes de la plataforma y de la asociación local de la construcción se han reunido esta semana con la alcaldesa y el primer teniente de alcalde en funciones, y con el diputado nacional César Ramos, para mostrar su rechazo a esa propuesta y apostar por el soterramiento de 1,5 kilómetros en la trama urbana, «lo que permitirá recuperar ese espacio como infraestructura verde para peatones y bicis, así como para la mejora de aparcamientos y circulación rodada».

En su opinión, todavía se está a tiempo de «mejorar el proyecto, ya que no supone ninguna dificultad técnica dadas las características del suelo, ni un incremento de coste considerable. De los 85 millones de euros con la solución actual, pasaría a 91 con el soterramiento, según los datos de poblaciones similares en ejecución». Asimismo se dice que no es preciso modificar el estudio de impacto ambiental aprobado en 2007, «ya que la propuesta no modifica el trazado de entonces, solo lo mejora».

Para terminar, anuncian que pedirán una reunión urgente tanto con el Ayuntamiento como con la nueva dirección general de Transportes y que celebrarán una nueva jornada informativa para presentar la solución que han encontrado, «tanto desde el punto de vista técnico como económico y administrativo».