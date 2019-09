Coria premiará con 600 euros al mejor deportista local de la temporada

El Ayuntamiento destinará 1.000 euros para reconocer al mejor deportista local no profesional de la temporada, tanto en categoría absoluta como en menores de edad. El Consistorio ha explicado que al Premio al Mejor Deportista Local podrán concurrir los deportistas no profesionales (los que no perciben retribuciones económicas por su actividad) que estén empadronados en Coria y hayan destacado a nivel individual en cualquier tipo de competición deportiva oficial. El galardón se concederá por la actividad deportiva realizada entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2019. Podrán presentarse a la convocatoria todos aquellos deportistas locales que por sus triunfos, méritos, éxitos o currículum, consideren que pueden ser merecedores de tal nominación, independientemente de que practiquen o no su disciplina deportiva en la localidad. Se aceptarán como candidatos a los deportistas individuales adscritos a cualquier federación deportiva reconocida por el Consejo Superior de Deportes.

El importe total del premio será de 1.000 euros, cantidad que se distribuirá de la siguiente manera: 600 euros para el mejor deportista local absoluto y 400 euros al mejor deportista local menor de edad. Los premios se entregarán en octubre con motivo de la celebración de San Pedro de Alcántara, patrón de la ciudad.