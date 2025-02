«El mundo de la moda me lo enseñó mi abuela, siempre la he visto coser y es mi mano derecha»

Juan José Hernández lleva cuatro años formándose en lo que le apasiona, la moda. Actualmente cursa el grado superior de Patronaje y Moda en elIES Universidad Laboral de Cáceres. La Covid-19 frustró los planes del joven diseñador de presentar su primera colección, «Andanzas» en ... la Feria Internacional del Toro de Coria en 2019, pero finalmente, el seis de agosto del pasado año, pudo hacerlo en la ciudad que le vio crecer, como persona y como diseñador. También fue testigo de «Andanzas» Torrejoncillo, el pueblo de su abuela, quien reconoce como su mano derecha y la culpable de su amor por la moda. Hace tan solo unos meses, en septiembre, a Juanjo le propusieron participar en las Olimpiadas de Formación Profesional en su categoría, patronaje y moda, al que accedió a participar. Dos meses después, en noviembre, consiguió proclamarse campeón de Extremadura, lo que le ha llevado a concursar a nivel nacional el próximo 22 de marzo. Y marzo, sin duda, es un gran mes para el diseñador porque tan solo 48 horas antes, el 20 de marzo, presentará su segunda colección, «Volver a ser», y esta vez, para quitarse la espinita que la Covid le dejó, lo hará en FITCoria 2022. Una incipiente pero muy prospera carrera que hará llegar muy lejos al joven vecino de la localidad.

-¿Cómo empezaste en el mundo de la moda? ¿Por qué lo elegiste?

El mundo de la moda me viene desde pequeño, todo por mi abuela que desde siempre la he visto coser. En mi infancia recuerdo verla siempre coser y hacerse sus trajes de flamenca. Yo creo que de ahí me viene esta pasión y obsesión por los volantes.

-¿Qué significa para ti haberte proclamado Campeón de Extremadura en esta categoría?

La verdad es que a día de hoy sigo asimilando el haberme proclamado campeón de Extremadura en una de las cosas que más me gusta: el Patronaje y la Moda. Es un orgullo poder representar a Extremadura, y sobre todo a mi pueblo, en el concurso nacional.

-¿Qué esperas de tu participación a nivel nacional?

Sobre todo disfrutar y pasármelo bien, es lo principal. Disfrutaré como nunca haciendo lo que más me gusta, pero sobre todo con calma y cabeza.

-El pasado verano presentaste tu primera colección, y este mes presentas la segunda, ¿Cómo es el proceso de creación de las colecciones?

El proceso de creación no es una cosa nada fácil. Hacer una colección no es solo el trabajo que se ve sino que tienes que pensar una temática, pensar un nombre acorde, bocetar y elegir gama de colores, patronar todo lo bocetado, invertir en material para llevar a cabo todo lo anterior, etc. Y además, luego puede gustar o no gustar a la gente, aunque a día de hoy estoy muy satisfecho con la colección pasada y espero estarlo con también con la próxima.

Mis inspiraciones son muy claras y fáciles. Me inspiro en los volúmenes, las formas grandes y los colores fuertes.

-En esta última colección que presentas el próximo 20 de marzo, ¿en qué te has inspirado? ¿cuál ha sido el punto de partida para crearla?

En esta última colección las tornas han cambiado, me sigo inspirando en los volúmenes y en las formas, pero esta vez he decidido centrarme en el color negro.

En esta colección he tenido un referente y un lema muy concreto. Me he centrado en la mujer, la mujer valiente, empoderada y sobretodo una mujer real. El lema y la frase que he seguido ha sido: «Por qué nosotros sí y ellas NO». Esta frase se enfoca en la pregunta de por qué el pecho o la semidesnudez de un hombre no se censura y en la mujer sí.

-¿Ha sido un camino difícil el que te ha llevado a conseguir lo que estas consiguiendo actualmente? ¿Has tenido que hacer sacrificios?

Si te soy sincero las cosas no son nunca fáciles, pero con esfuerzo, sacrificio y mucha dedicación poco a poco vas recogiendo lo que siembra. Actualmente, mi mayor sacrificio está siendo mi vida social y familiar, poder conciliar todo eso con exámenes finales, la colección y la preparación del concurso está siendo duro, no te voy a decir que no, pero todo, al fin y al cabo, tiene su recompensa y hasta ahora todos los sacrificios han obtenido buenas recompensas.

-¿Has sentido el apoyo de tu círculo cercano?

Apoyo es lo que más he tenido siempre. Mi familia ha estado siempre ahí, al pie del cañón, ayudándome en todo. Mi madre y mi hermana siempre están ahí, para todo lo que se me ocurre. Mi abuela que es la que siempre está a mi lado para echarme un capote.

También tengo el apoyo de mis amigas. Mi Joha, como yo la llamo, que es mi mano derecha. Mis modelos, que siempre digo que son la clave principal del desfile, porque sin ellas los trajes no se lucirían como se lucen. Mi amiga Marta, que desinteresada me ofreció la plancha de su tienda para preparar todos los trajes antes del desfile y desde ese día la nombre planchadora oficial de J. Hernández. Entre Johana y Marta, que son las que están entre bambalinas conmigo, mis chicas salen siempre de 10, y les estaré eternamente agradecido.

Asi que, ¿cómo no voy a tener apoyo? tengo una gran familia, la familia de J. Hernández, como yo digo.

-¿Cuáles son tus expectativas de futuro respecto a la moda

Siempre he tenido claras mis expectativas y espero que pronto se puedan cumplir.

Mi mayor sueño es poder montar en mi pueblo, el que me ha visto desde siempre hacer lo que más me gusta, mi propia tienda. Tengo una idea muy clara de lo que quiero y repito, con mucho esfuerzo puede que se llegue a cumplir.

-¿Crees que en Extremadura podrás lograr todos tus objetivos? ¿tiene los medios para poder darte las oportunidades que necesitas?

¿Por qué no voy a poder conseguir lo que quiero en mi tierra? No hay nada imposible, solo hay que sembrar y sembrar mucho para el día de mañana recoger todo eso y a día de hoy, con todo el tema de redes sociales, aún te puede llegar a conocer más gente. Mi intención es quedarme donde estoy y seguir cumpliendo sueños muy cerca de los míos

-Algún consejo a quienes, igual que tú, están luchando por conseguir sus sueños.

Mi mayor consejo: Nunca hay que tirar la toalla, hay que trabajar mucho y esforzarse aún más para llegar siempre al objetivo que tengas. Las cosas no son fáciles, claro que no lo son, pero vuelvo a decir que con mucha constancia y dedicación se pueden llegar a cumplir todos los sueños