Las mujeres se unen para dinamizar Huertas de la Magdalena

Dinamizar Huertas de la Magdalena, con la puesta en marcha de diferentes actividades. También se pretende incentivar que los jóvenes no se marchen. Son algunos de los principales objetivos que se ha marcado la nueva asociación de mujeres de este núcleo de población, compuesta por 43 asociadas. La junta directiva, dirigida por Pilar Jiménez y formada por diez personas, se suele reunir en las instalaciones municipales de este arrabal, aunque no reúnen las mejores condiciones. Estas responsables tienen solicitada una entrevista con el alcalde, Alberto Casero, para presentar al colectivo. No faltarán algunas demandas y reivindicaciones.

Jiménez apunta que la iniciativa de formalizar el colectivo surgió en verano, tras una conversación para intentar llevar a cabo propuestas. «Fue dicho y hecho», señala la presidenta. Sus compañeras inciden en que se pretende estar todas unidas y con actividad. Todas ellas han comenzado este proyecto con ganas de trabajar y de llevar a cabo todo tipo de iniciativas.

Prueba de ello es que ya han realizado varias propuestas. Una de ellas es una fiesta de Halloween para los más pequeños de esta zona. Quizá, la iniciativa más llamativa fue la limpieza que llevaron a cabo algunas socias en la carretera de acceso a Huertas de la Magdalena. «Estaba muy sucia. Había de todo», apunta la presidenta. Se llenaron más de 15 bolsas y dos sacos de basura. A pesar de este trabajo, «ya está otra vez sucia», señala. Ante esta situación, las dirigentes de este colectivo hacen un llamamiento a la ciudadanía para mantener limpia la zona.

También tienen previstas otras propuestas. El día 1 de diciembre se ha organizado una excursión a Madrid, con gran éxito. En este caso, irán familias enteras y han quedado personas en reserva, señalan compañeras de Jiménez. Asimismo, se tienen previsto celebrar actividades con motivo de las fiestas de Navidad, tanto para adultos como para el público infantil. Todo ello se une a la solicitud de algún curso a las administraciones competentes, bien en horario de mañana, bien por la tarde. En otras épocas ya se realizaron acciones formativas, con gran buena aceptación. Otra de las peticiones es que el Ayuntamiento realice sesiones de gimnasia para adultos en Huertas de la Magdalena, así como actividades para los jóvenes.

Junto a estas propuestas, se está estudiando la posibilidad de hacer una romería en la zona conocida por el Cancho Gordo en época de primavera. «La intención es empezar de una forma modesta», apuntan las directivas. «Sería para todo el pueblo», añaden.

Para sacar los proyectos adelante, están haciendo rifas.