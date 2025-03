Dos mujeres optan a ser Jarramplas por primera vez en la historia

El Jarramplas de Piornal 2022 tiene todas las papeletas para convertirse en una edición histórica. Porque será el primero en el que una mujer encarne ... al protagonista de la fiesta, esa figura humana disfrazada y con la cabeza protegida por una máscara en forma de cono, a quien los vecinos lanzan nabos con todas sus fuerzas. Si todo transcurre como está previsto, de hecho, la cita será histórica por partida doble, porque no se vestirá una mujer, sino dos.

María Hernando y María Torralvo, ambas de 27 años, son mayordomas de la fiesta y figuran como suplentes para desfilar por las calles del pueblo mañana miércoles. «Esto significa que solo saldremos si ha dado tiempo a que salgan los titulares, pero lo más probable es que sí, que podamos vestirnos y salir», explica Hernando, que es periodista y trabaja como reportera en el programa 'Informe Extremadura', de Canal Extremadura Televisión. «Me da respeto, porque no deja de ser un pueblo lanzándote nabos, pero no siento miedo», explica la joven, que ya ha probado a vestirse -entre disfraz y máscara se alcanzan unos cuarenta kilos- y que los amigos le tiren ejemplares de esta planta.

«Es algo que de toda la vida me ha hecho mucha ilusión», afirma María Torralvo. «Para los chicos de Piornal, ser Jarramplas es una ilusión desde chico, y para algunas chicas, como es mi caso, también lo es y si puedo, voy a cumplirla», explica la joven, que al igual que María Hernando, también dice tener «respeto pero no miedo». Es trabajadora de la sección de caja del Carrefour y opositora a Policía Nacional. «Nerviosa claro que estoy, pero desde hace ya dos semanas y no por salir a que me lancen nabos sino por las fiestas, por que todo salga bien», comenta.

Ampliar María Torralvo, durante una prueba del vestido. HOY

En su condición de mayordomas, las dos María tienen la misión de ayudar a preparar la fiesta mayor de su pueblo, el más alto de la región con sus 1.175 metros de altitud. Llevan meses en esta tarea que se materializará mañana y pasado. También ayudan a pagar los gastos que genera su celebración, particularmente esperada este año porque el pasado invierno tuvo que suspenderse debido a la pandemia de covid-19. Este año hay 25 mayordomos, y la previsión es que mañana miércoles salgan catorce por la mañana y ocho por la tarde. Cuando ellos lo hayan hecho, será el turno de las dos mujeres que harán historia en Piornal.