La mujer que hizo la señal de violencia de género a la Guardia Civil no denuncia y la jueza archiva el caso

El Juzgado de Instrucción número 1 de Coria ha archivado la investigación iniciada contra el hombre detenido por presuntos malos tratos tras recibir el alto de la Guardia Civil en un control de tráfico en Moraleja. La magistrada no ve indicios de delito, por lo que no se ha dictado ninguna orden de protección. Por su parte la mujer no ha querido finalmente denunciar, informan fuentes judiciales.

Los hechos ocurrieron el pasado miércoles, cuando, tras ser parados en el citado control, una mujer que viajaba con su marido y un menor en un vehículo mostró a los agentes una mano cerrada con el pulgar bajo los dedos, gesto que identificaron como una señal de socorro por violencia de género.

La actuación se llevó a cabo en torno a las 20 horas, cuando los agentes del Equipo de Atestados de Plasencia realizaban un control de alcohol y drogas en la carretera EX-108.

Un guardia civil se percató del gesto e invitó a la mujer a bajarse del vehículo para entrevistarse con ella de forma privada. Entonces ella le contó que estaba siendo amenazada por su marido, conductor del vehículo, y que días antes había llegado a agarrarla del cuello en varias ocasiones.

Los efectivos activaron entonces el protocolo de ayuda a la mujer, dando aviso a la Central 062. Guardias Civiles del Puesto de Ceclavín procedieron a la detención del hombre, que fue trasladado a Moraleja, donde fueron instruidas las diligencias.

Un día después las dos partes comparecieron ante la autoridad judicial y una vez analizado el caso la jueza titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Coria decidió archivar la causa al no detectar indicios de un delito de violencia de género.