Una mujer herida por inhalación de humo tras un incendio en Jaraíz de la Vera

El incendio ha tenido lugar en la tercera planta del número 54 de la calle Mérida de Jaraíz de la Vera.

Miércoles, 3 de diciembre 2025

Una persona ha resultado afectada por intoxicación de monóxido de carbono tras el incendio de una vivienda en la localidad cacereña de Jaraíz de la Vera.

El fuego se ha declarado en un inmueble en el número nº 54 3A de la calle Mérida, según informa el Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura, que ha recibido la alerta del incidente a las 15.30 horas de este miércoles.

Rápidamente se movilizaban a sanitarios, bomberos y Guardia Civil. «112 Emergencias ha informado de un incendio en una vivienda con una persona en el interior en Jaraíz de la Vera. De forma inmediata, varias patrullas de la Guardia Civil han sido movilizadas por la Central 062», sostiene el instituto armado.

«A su llegada, los agentes han comprobado que la única moradora de la vivienda afectada ya se encontraba fuera y han evacuado, por prevención, a varios vecinos del bloque, un edificio de cuatro plantas», añade la Guardia Civil.

En total, siete personas han sido evacuadas de dos viviendas. El edificio ha permanecido desalojado mientras los bomberos del SEPEI de la Diputación de Cáceres del parque de Jarandilla de la Vera realizaban las tareas de extinción y ventilación.

La mujer herida, de 32 años, tras ser atendida por los sanitarios desplazados en una ambulancia medicalizada del Servicio Extremeño de Salud, no ha precisado ser trasladada a ningún centro hospitalario.

«Todo apunta a que el incendio se ha originado por un brasero eléctrico, sin que se hayan producido más consecuencias», apunta la Guardia Civil.

Tras la intervención, no se han apreciado daños estructurales, tan solo ha habido daños materiales en el salón de la vivienda, y los bomberos han confirmado que los vecinos pueden regresar a sus hogares.