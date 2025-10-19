Muestra de documentos históricos en Almaraz Otoñal

Vista de la exposición, que puede visitarse hasta el 19 de noviembre.

Talleres, exposiciones, conciertos, rutas senderistas, excursiones, concursos, charlas y la tradicional matanza extremeña son algunas de las actividades incluidas en el programa Almaraz Otoñal, que arrancó el miércoles con la inauguración de la exposición 'Del arca de las 3 llaves a la nube'.

Se trata de una muestra que recopila documentos relevantes e históricos de la población, recuperados y digitalizados gracias a una iniciativa de la Diputación Provincial.

Los visitantes tendrán la oportunidad de llevar a cabo «un recorrido por la historia de los Archivos Municipales, en el que se puede contemplar la Real Ejecutoria de la Dehesa Nueva a favor de los vecinos de Almaraz, Copia de 6 de septiembre de 1828, pues el original pereció en la Guerra de la Independencia», subrayan.

También otros muy curiosos, como el inventario de la Escuela Elemental de la villa perteneciente al primer Libro de Actas de Pleno de 1852.

