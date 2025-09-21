Muestra de caricaturas en el Patio de Cristal
Domingo, 21 de septiembre 2025, 02:00
J. R. N. La exposición 'The Caricature Horror Exhibition Show' se podrá contemplar del 25 de septiembre al 2 de octubre en el Patio de Cristal del Ayuntamiento. Organizada por la Asociación Española de Caricaturistas, esta muestra presenta una selección de obras satíricas con un enfoque artístico.
