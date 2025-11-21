Muere un hombre tras un choque frontolateral entre dos vehículos cerca de Aldea del Cano En el siniestro vial otras dos personas han resultado heridas y una ilesa

R.B.C: Viernes, 21 de noviembre 2025, 20:28 Comenta Compartir

Un hombre ha perdido la vida esta tarde en las carreteras extremeñas. Sobre las 18.55 horas ha tenido lugar un siniestro vial en la carretera CC-337, que une Aldea del Cano con Torremocha). El suceso tenía lugar muy cerca de la localidad aldeacana, en el punto kilométrico 3,150, por un choque frontolateral entre dos vehículos, ocupados por dos personas cada uno.

Como consecuencia del choque un hombre falleció, dos personas resultaron heridas y otra ilesa.

Hasta el lugar se desplazaron sanitarios del Servicio Extremeño de Salud (SES), bomberos del SEPEI de la Diputación de Cáceres y agentes de la Guardia Civil.

Equipos del Subsector de Tráfico de Cáceres se han desplazado al lugar del siniestro, haciéndose cargo de la instrucción de diligencias para determinar las causas del mismo.