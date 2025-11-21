HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Fallece tras un choque frontolateral entre dos vehículos cerca de Aldea del Cano

Muere un hombre tras un choque frontolateral entre dos vehículos cerca de Aldea del Cano

En el siniestro vial otras dos personas han resultado heridas y una ilesa

R.B.C:

Viernes, 21 de noviembre 2025, 20:28

Comenta

Un hombre ha perdido la vida esta tarde en las carreteras extremeñas. Sobre las 18.55 horas ha tenido lugar un siniestro vial en la carretera CC-337, que une Aldea del Cano con Torremocha). El suceso tenía lugar muy cerca de la localidad aldeacana, en el punto kilométrico 3,150,  por un choque frontolateral entre dos vehículos, ocupados por dos personas cada uno.

Como consecuencia del choque un hombre falleció, dos personas resultaron heridas y otra ilesa.

Hasta el lugar se desplazaron sanitarios del Servicio Extremeño de Salud (SES), bomberos del SEPEI de la Diputación de Cáceres y agentes de la Guardia Civil.

Equipos del Subsector de Tráfico de Cáceres se han desplazado al lugar del siniestro, haciéndose cargo de la instrucción de diligencias para determinar las causas del mismo.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  2. 2 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  3. 3 Vuelve la baliza V16 de Lidl que se agotó en horas: a precio reducido
  4. 4 La nueva oposición de la Junta: este es el reparto de las 1.644 plazas que están en juego
  5. 5

    Habrá un radar de tramo en la avenida de Elvas de Badajoz
  6. 6 Muere un hombre de 52 años tras el vuelco de un tractor en la provincia de Cáceres
  7. 7 Tres detenidos por gastar 8.000 euros en gasolina con una tarjeta de un centro de educación especial de Badajoz
  8. 8 La Junta Electoral Central obliga a la extremeña a examinar una denuncia del PSOE por una entrevista a Guardiola
  9. 9 Mercadona sorprende con su lanzamiento más esperado: así puedes tener tu comida de Nochebuena y Nochevieja sin cocinar
  10. 10 Muere un hombre tras un choque frontolateral entre dos vehículos cerca de Aldea del Cano

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Muere un hombre tras un choque frontolateral entre dos vehículos cerca de Aldea del Cano

Muere un hombre tras un choque frontolateral entre dos vehículos cerca de Aldea del Cano