Muere un hombre de 52 años tras el vuelco de un tractor en la provincia de Cáceres El suceso ha ocurrido sobre las 15.00 horas y hasta el lugar se desplazaron agentes de la Guardia Civil y sanitarios del Servicio Extremeño de Salud

Un hombre ha perdido la vida este viernes en un accidente laboral en la finca el Desahijo, cerca de la localidad cacereña de Aldea del Cano pero en el término municipal de Cáceres.

El suceso ha consistido en el vuelco de un tractor y ha muerto el conductor del mismo, según detalla el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura.

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Guardia Civil y sanitarios del Servicio Extremeño de Salud, que no han podido hacer nada para salvarle la vida.

En Extremadura han muerto este año 11 personas en accidentes de trabajo durante la jornada laboral y una en in itinere hasta el mes de septiembre, nueve de ellos en la provincia de Badajoz y tres en la cacereña.

El año pasado, la región vivió uno de los peores años de las últimas dos décadas para la siniestralidad laboral en Extremadura, pues hasta 26 personas perdieron la vida en siniestros ocurridos en el marco de la jornada laboral, lo que supuso un incremento del 73% respecto al 2023, según los datos publicados por el Ministerio de Trabajo. En lo que va de año, la región cuenta ya al menos seis muertos en accidentes laborales.

Accidentes con tractor

Esta semana, concretamente el martes, tenía lugar otro accidente laboral con un tractor implicado. Un hombre de 33 años resultaba herido grave al ser atropellado por uno de estos vehículos y tuvo que ser trasladado en helicóptero hasta un centro hospitalario.

A principios de octubre, un trabajador de 30 años murió tras sufrir un grave accidente y quedar atrapado en una máquina mientras realizada labores agrícolas. Según los datos aportados por el centro de Urgencias y Emergencias 112, el suceso se produjo en el paraje Torre Caño de la localidad pacense de Torrefresneda. El accidente laboral se registró poco antes de las diez y media de la mañana en una finca donde la víctima se encontraba desarrollando tareas agrícolas.

Un mes antes, a inicios del mes de septiembre, un hombre de 74 años resultó herido grave tras el vuelco de un tractor en Navezuelas, en la provincia de Cáceres. El Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura recibió el aviso sobre las 13.30 horas. La llamada alertaba de un siniestro en el que un hombre había resultado politraumatizado en el vuelco de su vehículo agrícola en la calle Roturas de la localidad de Las Villuercas.

