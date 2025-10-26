Muere un hombre de 63 años en una ruta senderista por Losar de la Vera

R. H. Domingo, 26 de octubre 2025, 15:23 Comenta Compartir

Muere un hombre de 63 años mientras realizaba una ruta sendeirsta en un paraje de Losar de la Vera.

Según señala el Centro de Emergencias de Extremadura 112, el hombre se habría desvanecido durante la actividad en la zona conocida como Cuerda de las Horquillas, en una zona de muy difícil acceso, poco antes de las 13 horas.

Hasta el lugar se ha desplazado el helicóptero medicalizado del Servicio Extremeño de Salud con base en Malpartida de Cáceres, una unidad Medicalizada UME7.3 de Jaraíz de la Vera, personal sanitario del Punto de Atención Continuada de Losar de la Vera, patrullas de servicio de la Guardia Civil y dotaciones de bomberos del Sepei del parque Jarandilla de la Vera.

