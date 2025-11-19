Movilizado el grupo de rescate de montaña para salvar a un perro atrapado en una cascada de Extremadura

R. H. Miércoles, 19 de noviembre 2025, 19:38 Comenta Compartir

Final feliz para un perro que había quedado atrapado a gran altura en la cascada del Chorrituero, ubicada en Ovejuela (Las Hurdes). La Guardia Civil ha salido al rescate del animal en la tarde de este miércoles, cuando ha recibido el aviso de un ciudadano alertando de que un can había subido a la parte superior de este chorro, que baja durante estos días cargado de abundante agua, y no podía descender a la zona inferior. El área donde estaba era de difícil acceso. El terreno, escarpado, lleno de vegetación y con gran pendiente, complicaba la bajada del animal por sus propios medios.

De inmediato, se movilizaron los recursos necesarios para su rescate, poniendo en marcha un operativo desarrollado por el Grupo de Rescate Especial e Intervención en Montaña (GREIM), de El Barco de Ávila. Estos efectivos, junto con agentes de Seguridad Ciudadana de Ahigal (Cáceres), lograron acceder a la zona y poner al animal a salvo.

El perro, que no podía descender por sus propios medios, fue devuelto a su dueño, sano y salvo.