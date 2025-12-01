HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sucesos de Extremadura

El motorista herido en una colisión frontal en Moraleja permanece en la UCI del hospital de Cáceres

El varón, de 70 años, sufrió varios politraumatismos y la fractura de la pelvis, ha sido intervenido quirúrgicamente

M. Fernández

M. Fernández

Cáceres

Lunes, 1 de diciembre 2025, 13:35

Comenta

El hombre de 70 años que resultó herido de gravedad el domingo en un accidente de tráfico en Moraleja permanece ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Universitario de Cáceres tras haber sido intervenido quirúrgicamente, según ha informado el Servicio Extremeño de Salud.

El accidente tuvo lugar en el punto kilométrico 110,7 de la EX-108, dentro del término municipal de Moraleja.

El varón sufrió varios politraumatismos y la fractura de la pelvis tras la colisión frontal entre la moto que conducía, que iba en sentido descendente de la circulación (es decir, hacia el municipio cacereño) y un coche, que circulaba en sentido ascendente, esto es, hacia Portugal.

La conductora y única ocupante del turismo resultó ilesa.

El centro de emergencias 112 Extremadura recibió la alerta del incidente a las 13,57 horas de ayer y activó varios recursos del Servicio Extremeño de Salud, entre ellos el helicóptero medicalizado que trasladó al herido hasta la capital cacereña. También una ambulancia convencional, una medicalizada y un equipo sanitario del PAC de Moraleja.

Hasta el lugar del accidente también acudieron efectivos de la Policía Local y la Guardia Civil, que han abierto una investigación para aclarar las causas del siniestro vial.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere en Badajoz un motorista de 29 años tras un choque en la avenida de Elvas
  2. 2 Qué ha pasado con las ayudas de 480 euros a amas de casa: ¿se puede seguir solicitando la RAI?
  3. 3 Desalojadas ocho familias en Cáceres por el riesgo de colapso de la fachada de un bloque de pisos
  4. 4 La Guardia Civil detiene al hombre que se atrincheró con un cuchillo en Cilleros
  5. 5 Los hallazgos de la obra de la autovía Cáceres-Badajoz incluyen vestigios desde la prehistoria al medievo
  6. 6 El Faro amplía su oferta gastronómica con una nueva tienda que trae una sorpresa muy dulce
  7. 7 Letizia ya tiene sustituto de Felipe
  8. 8 Trasladado en helicóptero en estado crítico un motorista de 70 años tras un choque con un coche en Moraleja
  9. 9

    Un gran árbol se desploma en la rotonda de Los Alamitos de Plasencia y cae sobre un vehículo sin causar heridos
  10. 10

    Un extremeño crea una aplicación para detectar estafas online

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El motorista herido en una colisión frontal en Moraleja permanece en la UCI del hospital de Cáceres

El motorista herido en una colisión frontal en Moraleja permanece en la UCI del hospital de Cáceres