El motorista herido en una colisión frontal en Moraleja permanece en la UCI del hospital de Cáceres

M. Fernández Cáceres Lunes, 1 de diciembre 2025, 13:35 | Actualizado 13:43h.

El hombre de 70 años que resultó herido de gravedad el domingo en un accidente de tráfico en Moraleja permanece ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Universitario de Cáceres tras haber sido intervenido quirúrgicamente, según ha informado el Servicio Extremeño de Salud.

El accidente tuvo lugar en el punto kilométrico 110,7 de la EX-108, dentro del término municipal de Moraleja.

El varón sufrió varios politraumatismos y la fractura de la pelvis tras la colisión frontal entre la moto que conducía, que iba en sentido descendente de la circulación (es decir, hacia el municipio cacereño) y un coche, que circulaba en sentido ascendente, esto es, hacia Portugal.

La conductora y única ocupante del turismo resultó ilesa.

El centro de emergencias 112 Extremadura recibió la alerta del incidente a las 13,57 horas de ayer y activó varios recursos del Servicio Extremeño de Salud, entre ellos el helicóptero medicalizado que trasladó al herido hasta la capital cacereña. También una ambulancia convencional, una medicalizada y un equipo sanitario del PAC de Moraleja.

Hasta el lugar del accidente también acudieron efectivos de la Policía Local y la Guardia Civil, que han abierto una investigación para aclarar las causas del siniestro vial.