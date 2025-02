El Moralo festejará sus 100 años con numerosas actividades

MIGUEL ÁNGEL MARCOS Jueves, 22 de septiembre 2022, 12:00 Comenta Compartir

La comisión formada para organizar los actos del centenario del Moralo C.P. presentó ayer una carta dirigida a la ciudadanía para explicar el por qué de su creación y pedir su colaboración, al tiempo que avanzó una avalancha de iniciativas para conmemorar la efemérides que culminarán el 4 de julio del 2023.

Lo hicieron el presidente del colectivo, Fernando Fernández, y el secretario, José Manuel Blázquez, recordando, en principio, que ante la llegada del centenario quien tenía la potestad de llevarlo a cabo era la directiva, «que es quien ostenta la representación actual del club».

Sin embargo dicha directiva decidió hace ya algunos meses crear una comisión -que integran una decena de aficionados, socios y abonados- con el objetivo de «organizar, planificar y desarrollar un programa de actos que celebre tal ocasión como se merece y que goza de plena independencia. Lo cual no quiere decir, como no puede ser de otra manera, que no trabaje de la mano de la directiva», dijeron.

Su única intención es que la celebración esté a la altura de las expectativas. «La comisión, sabedora de que todo el mérito corresponde únicamente a equipo y afición, jugadores, cuerpos técnicos, presidentes, directivos y utilleros, se centra en exclusiva en la labor de estar a la altura de las expectativas para que, con toda su ilusión y esfuerzo, el único reconocimiento a obtener sea que todo Navalmoral pueda seguir diciendo Contigo hasta el infinito'», señalan en la carta.

Pero tampoco quieren que sea una tarea únicamente de sus componentes, por lo que piden colaboración a la ciudadanía para que les hagan llegar cualquier sugerencia, idea o propuesta «que ayude a que sea un éxito» y su participación en todos los actos para que el nombre del Moralo «resuene bien fuerte».

Avalancha de actividades

Blázquez recordó después algunas de las actividades ya realizadas y, sobre todo, adelantó las iniciativas en las que vienen trabajando, unas confirmadas y otras por cerrar. Se trata de un programa muy ambicioso que va desde la instalación de una placa en recuerdo de todos los jugadores que vistieron la camiseta del Moralo C.P. y de las personas que han dedicado parte de su vida al club, hasta una semana de conferencias, pasando por un torneo de veteranos y un partido de los veteranos del Real Madrid, un concurso escolar de dibujo y redacción, una publicación infantil con los hitos más destacados, un concierto de la Orquesta de Extremadura o la edición de un libro por parte del historiador del club, José Luis Camacho.

Hasta culminar el 4 de julio del 2023 con una jornada dedicada por entero al centenario con pasacalles con charangas, comida popular, varias actuaciones musicales y una verbena.

Para ello han solicitado ayuda a distintas instituciones y empresas. También a firmas y establecimientos comerciales, de quienes ya han recaudado 9.200 euros, de los que todavía les quedan sin gastar unos 5.000 para futuras actuaciones.