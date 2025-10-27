Moraleja acogerá del 12 al 14 de diciembre la Feria Encomiend@, con gastronomía, comercio y artesanía

J.R.N. Lunes, 27 de octubre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Del 12 al 14 de diciembre, la plaza de toros acogerá una nueva edición de la Feria Gastronómica y de Comercio Transfronterizo Encomiend@, Mercado Gastronómico y Navideño, un punto de encuentro entre productores, artesanos y comercios de España y Portugal. Un evento que celebra los sabores, tradiciones y la cooperación entre ambos lados de La Raya, con stands gastronómicos, productos locales, artesanía, moda, música y muchas sorpresas.

El viernes 12 se podrá visitar de 18.00 a 21.00 horas, el sábado 13 de 11.00 a 21.00 horas y el domingo 14 de 11.00 a 14.00 horas. Todas aquellas personas que quieran participar como expositores deberán inscribirse antes del 15 de noviembre.

