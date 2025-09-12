Montones de madera y restos de corta se apilan cerca de Navatrasierra desde hace años sin que nadie los retire Se encuentran entre los kilómetros 26 al 28 de la CC-432, que va del municipio cacereño al cruce con la carretera de Guadalupe

Desde hace más de cuatro años se acumulan varios montones de madera como el que muestra la fotografía, restos de eucaliptos y pinos, en los márgenes de la carretera CC- 432, entre los kilómetros 26 al 28. Esa vía une Navatrasierra con la carretera que va de Navalmoral de la Mata a Guadalupe, en una zona de gran riqueza natural.

«Son una bomba en caso de incendio, combustible para el fuego en pleno Geoparque Villuercas-Ibores-Jara, y nadie lo quita por más que nos quejamos», señala a HOY un vecino del entorno cansado de hacer denuncias públicas y llamadas a las distintas administraciones para pedir que quien sea lo retire, o el propietario la finca o las propias administraciones para evitar riesgos.

«Tanto la Diputación de Cáceres, por el margen de la carretera que es suya, como la Junta de Extremadura, por los permisos de corta, son responsables. Hace años se cortó la vegetación de los márgenes y ahí sigue, sin que nadie haga nada por más que se vea a diario», añade.

Lo último que ha sabido es que tras sus gestiones más recientes se ha puesto una denuncia por parte del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) por la situación creada. Además, y para su sorpresa, asegura que desde el Infoex le han pedido el polígono y la ubicación de la parcela donde se encuentran. Pero la madera ahí continúa.

HOY preguntó a la Junta por la presencia de esos restos y a quien compete su retirada, sin que hayamos obtenido respuesta.