LAS HURDES

‘Mitología hurdana y cielos estrellados’, programa de la Diputación

J.R.N.G.

Jueves, 25 de septiembre 2025, 02:00

La actividad denominada ‘Mitología hurdana y los cielos estrellados’ de AstroCáceres 2025, programa de la Diputación Provincial de Cáceres que recorre las 14 comarcas con expertos que les guían en los cielos estrellados de la provincia cacereña, tendrá lugar mañana, 26 de septiembre, con una duración de dos horas y media para todos los públicos, con un maximo para participar de 35 personas.

‘La Encorujá’ recibirá a los participantes para introducirles en el ideario hurdano repleto de historias, leyendas y seres mitológico que habitan aquellos valles abruptos de la famosa comarca.

En el recorrido por La Huetre, una de las alquerías pertenecientes a Casares de las Hurdes, saldrán a su paso ‘La Chancalaera’ para contarles cómo era el cielo hurdano, recorriendo algunos miradores de la localidad para observar el firmamento en compañía de estos seres.

Con telescopios

Tras el paseo mitológico y la observación a simple vista, llega el momento de dirigirse hacia un mágico lugar del valle hurdano, donde les estarán esperando los telescopios para disponer de la mejor observación.

Todas las actividades incluyen personal técnico cualificado con certificación en astronomía y astroturismo, equipos técnicos profesionales para la observación del cielo nocturno y punteros láseres profesionales, y comenzarán al atardecer y finalizarán en la noche cerrada, según han informado los organizadores.

