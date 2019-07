El mini museo etnográfico de la Casa de Comillas cumple un año Participantes en el campamento de tradiciones en el mini museo. / MÁM Angelines Sánchez estima que han pasado más de 1.200 personas de todas las edades MIGUEL ÁNGEL MARCOS Jueves, 25 julio 2019, 09:07

Este mes se ha cumplido un año de existencia del mini museo etnográfico 'La casa de la abuela' que Ángelines Sánchez, responsable del grupo de coros y danzas 'El Encinar', creó en una sala lateral de Comillas. En este periodo estima que han pasado por la muestra entre 1.200 y 1.300 personas de todas las edades y de diferentes colectivos, que en unos casos han descubierto lo que allí se expone y en otros han recordado como vivían en su infancia.

El mini museo abre todos los días, de 12.00 a 13.00 horas, menos domingos y festivos, por el empeño personal de la propia Angelines, que también ha estado muchas tardes.

«A la mayoría les ha resultado muy interesante que Navalmoral tenga algo así, que a los niños les haga comprender las tradiciones que han vivido los mayores y a estos emocionarse porque se han encontrado como si estuvieran en la casa de sus padres», explicó a HOY. De ahí la visita de grupos de todas las residencias locales, de integrantes del proyecto Itaka, de la escuela de adultos, de la Asociación de mujeres de Berrocalejo, profesores de varios colegios o participantes en los Jedes, los Juegos del deporte especial.

«Todos han quedado encantados», añade. «Se puede decir que la opinión de la mayoría de los que han pasado, y las dedicatorias en el libro, es que se tendría que mantener. Si fuera posible en un sitio más amplio, para poder exponer más cosas. Pero si no, que no lo quiten, porque les parece una idea muy buena», asevera.

Angelines reconoce que le supone un esfuerzo estar ahí todos los días, pero que lo hace encantada a la vista del resultado, ofreciéndose a hacerlo también si se traslada a un lugar más grande, y material asegura que tiene para ello.

«Es verdad que me he complicado al estar casi todos los días, pero no me importa ni me importaría seguir en otro sitio, porque estoy viendo que a la gente le gusta. La alcaldesa ha estado aquí y también le ha gustado y no creo que piensen en quitarlo. Al contrario. Sería bueno que se amplíe», afirma.