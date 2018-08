Milana Bonita no quiere ayuda del PP ni de ningún otro partido Integrantes locales de la plataforma Milana Bonita. :: HOY «Somos una plataforma independiente que vuela por sí sola», afirman MIGUEL ÁNGEL MARCOS Viernes, 17 agosto 2018, 08:24

Los integrantes de la plataforma Milana Bonita a nivel local se han desmarcado, con rapidez y rotundidad, de la petición que ha hecho el PP para que la Junta de Extremadura, la Diputación y el Ayuntamiento pongan autobuses a disposición de los ciudadanos para que asistan a la manifestación que celebrará el 8 de septiembre en Madrid pidiendo un tren digno para la región.

Esos mismos representantes anunciaron días atrás que también desde Navalmoral saldrá un autobús para estar en la manifestación que irá desde el Ministerio de Fomento a la estación de Atocha, donde realizarán una 'cencerrada' para volver a llamar la atención sobre la situación de los trenes en Extremadura. Y es que solo entre los meses de julio y agosto se han registrado más de 70 incidencias.

Entonces decían que el coste del viaje será de 15 euros y que las plazas deben reservarse en Viajes Halcón, además de animar a los moralos a sumarse para que la movilización sea multitudinaria. Al día siguiente el presidente local del PP, Jaime Vega, pedía en un comunicado que Junta, Diputación y Ayuntamiento fleten autobuses gratuitos, como hicieron en la manifestación del 18 de noviembre de 2017 dentro del Pacto por el Ferrocarril, «a la que cada uno de los 388 municipios de la región puso al menos un autobús para asistir». Entre ellos Navalmoral que, en buena lógica, «debería volver a poner a disposición de los vecinos autobuses gratuitos», decía Vega.

No tienen nada que ver

La petición del presidente popular no ha hecho ninguna gracia a los integrantes de Milana Bonita, que han decidido difundir un vídeo para dejar claro que no tienen nada que ver con el PP ni con ningún otro partido y que no han pedido ayuda ni al PP ni a ningún partido ni institución, además de proclamar su total independencia.

«La Milana Bonita vuela por sí sola para reivindicar el tren, por considerar que es un derecho que corresponde a los extremeños y que ya no podemos esperar más, porque nos están vilipendiando. Ni el PP ni nadie nos tiene que venir a ayudar. Nosotros nos pagamos nuestros desplazamientos, no necesitamos a nadie que nos los pague. Lo único que exigimos es un tren digno que vaya de Madrid a Badajoz. Si no, no tendremos nada resuelto y seguiremos como hasta ahora». concluyen.