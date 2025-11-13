HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

TALAVERUELA DE LA VERA

El miércoles comienzan las Jornadas por la Igualdad Powered by Women

Eloy García

Jueves, 13 de noviembre 2025, 01:00

Mesas redondas, proyecciones audiovisuales, talleres sobre estereotipos, lectura de manifiesto, teatro y la entrega del premio Veratísimas son algunas de las propuestas de las III Jornadas por la Igualdad, Powered by Women, que acogerá Talaveruela de la Vera a partir del miércoles de la próxima semana.

La primera cita tendrá lugar a las seis de la tarde en la residencia, con una mesa de alcaldesas veratas que abordarán los retos de la administración desde la perspectiva femenina, así como sus avances, retos y experiencias.

Al día siguiente, Día Mundial de la Infancia, las escuelas acogerán un taller sobre estereotipos de género existentes y cómo combatirlos, volviendo la actividad a la residencia el día 21 con la grabación de un podcast participativo sobre la vida en los pueblos y la diversidad.

Las actividades proseguirán hasta el 25, incluyendo la exposición 'Diversidadart' que durante todo el mes está instalada en la misma residencia, reflejando el poder transformador de la cultura.

