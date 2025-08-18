El mes acabará en Peraleda de la Mata con torneos municipales de pádel, fútbol sala y petanca

Eloy García Lunes, 18 de agosto 2025, 14:59 Comenta Compartir

Tres competiciones deportivas protagonizarán la programación municipal estival de finales de mes. Se trata del XIV Torneo de Pádel y el Torneo de Fútbol Sala, que en ambos casos se desarrollarán durante los días 29, 30 y 31, así como el de petanca, aún por concretar.

El primero de ellos, con premios que van desde los 120 euros en material deportivo hasta lotes de embutidos y quesos para los segundos clasificados.

En cuanto a los vencedores de la categoría absoluta de fútbol sala, se llevarán 300 euros en metálico, trofeo y jamón, por 150, trofeo y queso los segundos.

Los interesados en cualquiera de las dos competiciones tienen hasta el día 27 para inscribirse, pudiendo recabar más información en la biblioteca y en el teléfono 927 551 927.

Por otro lado, el Ayuntamiento peraleo recuerda que ya están a la venta las entradas para el concierto que el grupo Medina Azahara protagonizará el 14 de septiembre, a partir de las nueve de la noche en el campo de fútbol, dentro de su gira de despedida.