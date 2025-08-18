El mes acabará en Peraleda de la Mata con torneos municipales de pádel, fútbol sala y petanca
Eloy García
Lunes, 18 de agosto 2025, 14:59
Tres competiciones deportivas protagonizarán la programación municipal estival de finales de mes. Se trata del XIV Torneo de Pádel y el Torneo de Fútbol Sala, que en ambos casos se desarrollarán durante los días 29, 30 y 31, así como el de petanca, aún por concretar.
El primero de ellos, con premios que van desde los 120 euros en material deportivo hasta lotes de embutidos y quesos para los segundos clasificados.
En cuanto a los vencedores de la categoría absoluta de fútbol sala, se llevarán 300 euros en metálico, trofeo y jamón, por 150, trofeo y queso los segundos.
Los interesados en cualquiera de las dos competiciones tienen hasta el día 27 para inscribirse, pudiendo recabar más información en la biblioteca y en el teléfono 927 551 927.
Por otro lado, el Ayuntamiento peraleo recuerda que ya están a la venta las entradas para el concierto que el grupo Medina Azahara protagonizará el 14 de septiembre, a partir de las nueve de la noche en el campo de fútbol, dentro de su gira de despedida.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.