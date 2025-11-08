HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Mercado Imperial en Tornavacas y actividades en la Garganta de los Infiernos

Emilio Llorente

Sábado, 8 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Dentro de las actividades de la Otoñada Vallense hoy habrá Mercado Imperial en Tornavacas (efemérides del paso histórico del emperador Carlos V por la villa), que comenzará a las once. Previamente, a las diez, habrá una visita guiada por la villa y la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción a cargo de Juan Pedro Recio Cuesta, cronista oficial de Tornavacas. El mercado contará con puestos artesanos y productos de la zona, habrá música ambiental y animación por miembros de Kamaru Teatro, asi como talleres infantiles de pintacaras y de manualidades con temática de Carlos V. También hay jornada de puertas abiertas al centro de Interpretación Las Cárceles, en la plaza del Ayuntamiento. Y para las doce está previsto la degustación de pinchos tradicionales.

En Jerte, las actividades de la XIV Semana de la Reserva Natural de la Garganta de los Infiernos comenzarán hoy a las diez de la mañana con los encuentros de orientación, en colaboración con el servicio de Dinamización Deportiva de la Mancomunidad de municipios vallense.

