Medio centenar de vecinos visitan las Cortes

ELOY GARCÍA. Cerca de medio centenar de socios de la Asociación de Mayores de Aldeacentenera han participado en la excursión celebrada ayer a Madrid, en la que han estado acompañados por la concejala del Mayor del Ayuntamiento, María José Palacios.

Entre las visitas llevadas a cabo, tres a otros tantos lugares emblemáticos de la capital, como son el Congreso de los Diputados, el Palacio de Liria y el Templo de Debod.

«Ha sido un día lleno de cultura, convivencia y buenos momentos que todos y todas recordarán con mucho cariño», explican desde el Consistorio.