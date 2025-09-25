Medio centenar de vecinos visitan las Cortes
Jueves, 25 de septiembre 2025, 02:00
ELOY GARCÍA. Cerca de medio centenar de socios de la Asociación de Mayores de Aldeacentenera han participado en la excursión celebrada ayer a Madrid, en la que han estado acompañados por la concejala del Mayor del Ayuntamiento, María José Palacios.
Entre las visitas llevadas a cabo, tres a otros tantos lugares emblemáticos de la capital, como son el Congreso de los Diputados, el Palacio de Liria y el Templo de Debod.
«Ha sido un día lleno de cultura, convivencia y buenos momentos que todos y todas recordarán con mucho cariño», explican desde el Consistorio.
