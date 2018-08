Medina niega las acusaciones de la USO sobre la Policía Local de Navalmoral Agentes de la Policía en la zona peatonal. :: MAM La alcaldesa recuerda que el sindicato no tiene representación en el Ayuntamiento MIGUEL ÁNGEL MARCOS Viernes, 10 agosto 2018, 09:10

La alcaldesa, Raquel Medina, niega las irregularidades y el incumplimiento de sus compromisos en relación con la Policía Local que ha denunciado la USO, lamentando que los representantes del sindicato no se hayan puesto en contacto con el Ayuntamiento antes de hacer esas acusaciones para conocer la situación real, por entender que ha habido un malentendido o una falta de información.

Lo primero que apunta Medina es que la USO no tiene representación en el comité de empresa, del que forman parte CCOO, UGT y CSIF. Es más, asegura que en lo que va de año no consta registro alguno en el Ayuntamiento ni saben quién es su representante para poder dirigirse a él y «aclarar los temas».

«La primera noticia que tenemos del sindicato es la nota de prensa. Aquí no se ha dirigido el representante que la ha mandado a los medios para contrastar los problemas que dice, que no son tal y como se reflejan. Porque no es cierto que no se cubran servicios, como ya se ha dicho en otras ocasiones. Con quince policías en plantilla en verano, por las vacaciones, se están cubriendo los turnos a veces incluso con cuatro o cinco agentes».

Asimismo niega la existencia de deudas económicas con los policías o que les deban más de 600 días libres. «De todas formas cuando venga de sus vacaciones el subinspector jefe ofreceremos una rueda de prensa, o daremos todos los datos, porque me consta el malestar en la plantilla por ciertas informaciones y comentarios que están creando un ambiente raro, cuando lo único que quieren es hacer su trabajo».

El convenio, por unanimidad

En otro momento la alcaldesa se preguntó que si tanto incumplen sus compromisos por qué el convenio de los trabajadores se aprobó por unanimidad, hasta el punto de felicitarles desde la Junta de Extremadura, la directora general de Empleo, por la recuperación de derechos.

«Es un convenio firmado por los tres sindicatos que tienen representación. Sin embargo hay sindicatos que no están representados y que deberían preguntar antes de salir. Por mi parte no tengo ningún problema en reunirme con el representante de la USO, pero no sabemos quien es.

Cuando, además, tenemos contactos con este sindicato por otros aspectos que no tienen nada que ver con el Ayuntamiento, pero sí con una empresa local, y hemos establecido una relación cordial, buena y positiva».