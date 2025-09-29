Medalla al Mérito Social en Moraleja para Ana Chaparro

J. R. Negro Galán Lunes, 29 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Tras 29 años trabajando en la ONG de Mensajeros de la Paz de Extremadura, Ana Chaparro Gutiérrez recibió la medalla de bronce al Mérito Social. El reconocimiento se otorga por la colaboración con el Centro Penitenciario de Cáceres, dentro del consejo social penitenciario en los distintos programas. Entre ellos, penados en tercer grado, penados con medidas alternativas a prisión que se acogen al programa terapéutico en el Centro Terapéutico de Rozacorderos, (situado a la afueras de Moraleja), y, por último, coordinando a penados con trabajos para la comunidad que cumplen condena en la Asociación Mensajeros de la Paz.