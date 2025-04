El meandro del Melero se cuela en la retransmisión del concierto de Año Nuevo

El meandro del Melero se coló en el concierto de Año Nuevo a cargo de la Filarmónica de Viena que emitió RTVE este 1 de ... enero. Cuando la emisión llegaba a su primera hora de duración y por tanto, a la conclusión de la primera parte, se emitió un documental de Félix Breisach a propósito del bicentenario del nacimiento del compositor austriaco Anton Bruckner. En la transición, el periodista Martín Llade alabó la pieza audiovisual. Entre los paisajes que se exhibieron apareció una imagen del meandro de Schlönger, que propició un comentario del periodista sobre El Melero.

«A mí me ha emocionado especialmente cuando aparece el busto de Johannes Brahms y también me ha encantado la visión del meandro Schlönger, del Danubio, que me ha recordado al meandro del Melero en Cáceres», señaló. «Por cierto, si pueden visiten este último. Bueno, los dos, pero el de Cáceres está más a mano», añadió Llade.

El meandro del Melero, formado por el río Alagón, se encuentra en la sierra de Gata, en la comarca de Las Hurdes, y es una de las postales extremeñas más reconocibles. El municipio más cercano es Riomalo de Abajo, que depende de Caminomorisco.

Llade es un periodista que retransmite para RTVE el Concierto de Año Nuevo desde el año 2018. Conduce el programa radiofónico 'Sinfonía de mañana' en Radio Clásica, de Radio Nacional de España, por el que ha conseguido un Premio Ondas a mejor presentado de radio hablada en 2016.

La recomendación llegó en los primeros compases de la segunda parte del concierto más famoso del año, televisado en directo a cerca de un centenar de países. En esta ocasión, la actuación de la Orquesta Filarmónica de Viena ha estado dirigida por el maestro alemán Christian Thielemann.

Ampliar Imagen del meandro de Schlönger, que propició el comentario del periodista Martín Llade sobre El Melero. RTVE

Los valses y las polcas de la dinastía de músicos Strauss y de otros compositores contemporáneos han vuelto a protagonizar el tradicional recital que se ha prolongado durante casi dos horas y media, desde las 11:15 hasta las 13:40 aproximadamente, informa RTVE. La actuación ha incluido una obra de Anton Bruckner con motivo del segundo centenario de su nacimiento: «Cuadrilla WAB 121 (con arreglo de Wolfgang Dörner).

Antes del punto y final al recital de 2024, se ha dado a conocer el director del próximo Concierto de Año Nuevo: el italiano Riccardo Muti ha sido el elegido para llevar la batuta el 1 de enero de 2025, cuando tendrá lugar el bicentenario de Johann Strauss.

No será la primera ni la segunda vez que se ponga al frente de la Orquesta Filarmónica de Viena. El renombrado director napolitano, de 82 años, dirigirá la actuación por séptima vez.