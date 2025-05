«El año pasado tuve la oportunidad de estar en la directiva y ver como funcionaba todo desde dentro. Entonces pensé que era mi momento y no dudé en animarme y cumplir ese sueño que tenía», cuenta la abanderada de la Juventud Cauriense

Miriam Bañón Lunes, 26 de junio 2023, 09:23 | Actualizado 12:48h. Comenta Compartir

Paula desciende de una familia totalmente taurina. Su padre y su tío han sido abanderados y su prima ha sido reina de las Fiestas de San Juan.

¿Qué significa para usted continuar con esta tradición tan arraigada en su familia y ser abanderada de la Juventud Cauriense?

Para mí, poder representar como abanderada de la Juventud Cauriense a todos los jóvenes de Coria es un gran honor, y además, poder seguir manteniendo esta tradición que tiene nuestra ciudad y que en mi familia se siente con tanta emoción e ilusión, es muy gratificante.

¿Ser abanderada es algo que ha querido siempre? ¿O cuándo comenzó su pasión por San Juan?

Como decías, en mi familia y en mi casa, siempre hemos vivido San Juan de forma muy intensa. Por ello, siempre he tenido la ilusión de poder representar una de las Peñas al igual que lo hicieron ellos en su día, y hace algunos años, el ver como otras chicas, también habían sido abanderadas de la Juventud Cauriense, empecé a pensar en la idea de poder serlo alguna vez. El año pasado tuve la oportunidad de estar en la directiva y ver como funcionaba todo desde dentro. Entonces pensé que era mi momento y no dudé en animarme y cumplir ese sueño que tenía.

Ser abanderada de una peña tan importante es un privilegio, pero también lleva mucho trabajo. ¿Cómo ha sido el año, y sobre todo las semanas previas a las fiestas?

Desde el día que fui elegida Abanderada comencé a preparar cada uno de los actos y eventos que teníamos por delante y sobre todo, organizar el día 26 de Junio para que todo salga tal y como deseamos. Ha sido un año duro porque detrás de todo lo que se ve hay muchas horas, muchas llamadas, viajes, etc. pero sin duda, ha sido un año en el que he disfrutado de todo ese trabajo. Las semanas previas están siendo las más duras porque no queda nada y, a todo el trabajo, se le suman los nervios y la emoción de la llegada de San Juan.

Hablamos del trabajo que se lleva a cabo durante el año por parte de la Juventud Cauriense, ¿cómo han sido las actividades?

A lo largo del año hemos hecho varias actividades que se encarga de organizar la Juventud Cauriense tradicionalmente. Organizamos la Gala de Reina y Damas, en la que pudimos disfrutar de una gran variedad de actuaciones y desfiles. También hemos hecho varias fiestas para los jóvenes en algunos de los bares de Coria durante estos meses. En la romería, estuvimos haciendo socios como es costumbre y pudimos disfrutar de un fantástico día rodeado de familiares y amigos. Es verdad que nos hubiera gustado realizar más actividades como alguna fiesta campera o juegos infantiles pero el resto de peñas también tienen que realizar eventos y es imposible cuadrarlos todos.

¿Y para el día 26 qué tienen preparado? ¿Hay novedades respecto al año pasado?

El día 26 lo comenzaremos con el encierro didáctico de campeones en el que podremos ver disfrutar a los más pequeños y crear en ellos ese sentimiento y pasión por los toros. A continuación tendrá lugar el encierro tradicional de nuestro toro y, una vez finalizado este, tendremos castillos hinchables y atracciones acuáticas en la Plaza de la Catedral. Además contaremos con la fiesta de la espuma y una comida para todos los socios en la peña. Por la tarde, a las 18:00 comenzará la charanga y seguidamente a las 20:00 será la lidia de nuestro toro, de la que no podemos tener más ganas. Desde aquí, me gustaría invitar a todos los niños, jóvenes y no tan jóvenes a que participen en cada uno de los actos que tenemos programados y que puedan disfrutar de todos ellos que con tantas ganas e ilusión hemos organizado.

Una parte muy importante de su peña es la donación del toro. Este año han presentado a Comisario, de la ganadería Fuente Ymbro, ¿cómo es este toro?

Tenía claro que el toro que quería para el día 26 de Junio, iba a ser Jabonero, nos hemos decantado por un toro cuatreño de Fuente Ymbro, en el que tenemos la máxima confianza para que pueda recorrer las calles de Coria y de la función que los corianos quieren.

Sabemos que los toros son melones cerrados por lo que, simplemente esperamos que la gente disfrute de él y no tengamos que lamentar ningún percance.

¿Cómo se decantaron por él? ¿Tuvo ayuda?

Si, he tenido la ayuda de Enrique Serrano. Él ha sido el que ha logrado que encontrase lo que estaba buscando y sin duda, me gustaría agradecerle mucho el tiempo y la dedicación que ha puesto durante todo este tiempo porque le he hecho hacer bastantes kilómetros hasta dar con lo que realmente quería.

¿Este año han tenido que lidiar con muchos problemas para poder pagar el toro o la gente sigue volcándose como antes ?

Cada año que pasa, es un poco más difícil poder conseguir un toro con las características que quisiéramos, los precios cada vez son más altos y cuesta encontrar el toro que quiere Coria. Por suerte, gracias a las empresas colaboradoras, a la gente que ha acudido a cada uno de los eventos que hemos organizado y a los socios, podemos traer el toro de la Juventud Cauriense. Sin duda, ellos son los verdaderos responsables de que la fiesta continúe gracias a su esfuerzo.

La tradición debe seguir, y en Coria con esta importante peña parece que está asegurada, ¿cómo es para la gente joven de Coria la celebración de San Juan?

Tanto para la gente joven, como para los que no son tan jóvenes o incluso los que vienen sin ser de Coria, es una semana llena de celebración, donde el disfrute y la diversión son los protagonistas de cada una de las personas que pisan las calles del casco antiguo de Coria.

Otra parte importante de las peñas de San Juan, son las chapas, en el caso de su peña, ¿qué representa este año?

El logo de mi chapa, representa la tradición y la transmisión de nuestras queridas fiestas desde que nos inculcaron la pasión y devoción de estas cuando somos pequeños, hasta que nos toca transmitirlo a nosotros, sin dejar atrás el emblemático monumento de nuestra ciudad, la catedral de Coria.

Para acabar, ¿qué le tiene que decir a sus vecinos?

Para acabar, me gustaría dirigirme en primer lugar a todos los jóvenes de Coria, animándoles a que continúen siendo partícipes de esta maravillosa peña y les invito a que vivan la experiencia desde dentro porque es un año que no olvidarán jamás. Y a todos los vecinos de Coria y gente que nos visita durante estos días, simplemente quería desearos unas felices fiestas. Que en estos días dejemos todo lo malo a un lado y vivamos cada momento de las fiestas de una manera intensa y recordemos las fiestas de San Juan 2023 para siempre. ¡Viva San Juan!

Temas

Coria