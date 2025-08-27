Matrículación en la Escuela de Música de Coria

Miércoles, 27 de agosto 2025, 07:48 Comenta Compartir

REDACCIÓN. La Escuela Municipal de Música abrirá su plazo de matriculación para el próximo curso entre el 1 y el 15 de septiembre. Las matrículas podrán hacerse en las dependencias de la propia escuela en horario de mañana –de 9 a 13 horas– de lunes a viernes. Las asignaturas que se impartirán este año son Lenguaje Musical, Piano, Guitarra (clásica y eléctrica), Violín, Viola, Música y Movimiento, Instrumentos de Viento-Madera, Instrumentos de Viento-Metal, Percusión, Bajo Eléctrico y Acordeón.