Mariscal renuncia a sus delegaciones pero se sigue en el Gobierno de Trujillo

Las diferencias del concejal Juan Manuel Mariscal- todavía en el grupo municipal del PP- con el resto del equipo de Gobierno, han ido en aumento en los últimos meses. Ahora, el edil ha dado un paso más, con la renuncia formalmente a sus delegaciones. Se tratan de las áreas de Cementerios, Movilidad Urbana, Parques y Jardines y Núcleos de Población. Así registró un escrito dirigido a la mandataria trujillana el 10 de abril en el Ayuntamiento.

Según Mariscal, esa renuncia se debe a «la desconsideración, falta de comunicación, el no poder atender como se debe mi compromiso ante los ciudadanos». También viene motivada, según el edil, por no firmar las propuestas para la adquisición de las necesidades que presentan las concejalías por parte de la alcaldesa, así como «no contar conmigo para propuestas de las concejalías de las cuales era responsable y que esta situación se ha ido incrementando con el paso del tiempo y conlleva el no poder atender como se debe a la responsabilidad como concejal».

Eso si, por ahora, Mariscal se mantiene en el equipo de Gobierno, aunque no comparta la gestión. Sostiene que se seguirá en esta situación hasta el Partido Popular tramite su baja en el Ayuntamiento. A partir de ahí, creará el grupo no adscrito. Ya, el edil confirmó en febrero que el expediente abierto por la dirección del partido había terminado con la comunicación de su baja del PP.