'Marilina, la orgullosa' gana el certamen de teatro de La Moheda De Gata

R. H.

Lunes, 11 de agosto 2025, 08:03

El VI Certamen de Teatro Feminista Suceso Portales ha premiado la comedia 'Marilina, la orgullosa', que trancurre en un autobús, donde dos pasajeras exploran la diversidad, la aceptación personal y la transformación emocional. El jurado destacó su capacidad de sostener la función con dos actrices, así como su potencia emocional, musical y escénica.

