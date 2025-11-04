HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

PERALEDA DE LA MATA

La marcha rosa recaudó 1.852 euros a beneficio de la Asociación Oncológica

Eloy García

Martes, 4 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

A 1.852 euros asciende la recaudación de la marcha rosa contra el cáncer celebrada recientemente en Peraleda de la Mata a beneficio de la Asociación Oncológica Extremeña (AOEX).

De la misma dan cuenta desde el Ayuntamiento de Peraleda de la Mata, señalando que el dinero ya se encuentra en la cuenta bancaria de esta asociación y agradeciendo la colaboración no solo de las personas que asistieron a la misma, sino de los colaboradores, tanto a título particular como empresas.

Y es que la cita no solo contó con la habitual ruta a pie y la venta de merchandising, camisetas, etcétera, sino que tuvo lugar un corte de jamón solidario.

De ahí el agradecimiento que hacen público a los cortadores de jamón, Luis Miguel, David, Vicente y Joaquín, por su altruista participación; a los comercios locales de Chencha, Laura, Marián y Mari Carmen, por donar los jamones; y a la Asociación El Socaire. 'Una vez más el pueblo de Peraleda muestra su solidaridad y responsabilidad con la lucha contra el cáncer', concluyen.

