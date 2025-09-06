Marcha rosa de la asociación de las amas

Sábado, 6 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

J. R. N. La Asociación de las Amas de Casa, Consumidores y Usuarios 'San Blas' de Valverde del Fresn organiza una marcha rosa a favor de la Asociación Española Contra el Cáncer de Cáceres, con varias actividades todas en la zona del Parque de la Cruz. El programa comenzará a partir de las 9.00 horas y concluirá a las 21.00.