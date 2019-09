La X Marcha Motera de Trujillo reunirá a 300 participantes

La X marcha motera Ciudad de Trujillo, que tendrá lugar este fin de semana, reunirá a unos 300 participantes entre los dos días. La actividad, organizada por el grupo motero Turgalium, comenzará el sábado por la tarde, con una ruta. Se partirá desde plaza Mayor de Trujillo dirección Torre de Santa María, Sierra de Fuentes y Santa Marta del Magasca. En este lugar, se hará un acto de hermanamiento con el grupo motero 'Extremadura 15-50'. Seguidamente, volverán todos juntos a Trujillo. Después, habrá una cena y fiesta. En esta primera jornada, se juntarán más 150 motos.

El domingo se iniciará la actividad a las once de la mañana con una nueva ruta. En esta ocasión, irá por Ibahernando, Robledillo, Valdemorales, Almoharín, Escurial, Zorita, Conquista de la Sierra, Garciaz, Aldeacentenera, Torrecillas de la Tiesa y, de nuevo, a Trujillo por la Ex 208. A las dos, se llegará a la plaza Mayor para hacer una foto con todos los moteros. La previsión es que se junten, al menos, otros 150 participantes. No faltará la comida de hermandad y fiesta final. En este acto se entregarán algunos premios, como el motero de mayor edad, e que llegue de más lejos, el motero más joven con moto propia y la motera más veterana.