HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo España conquista su segunda Liga de Naciones con autoridad
La decisión de Paula González causó un enorme revuelo a nivel local. MA

La marcha de una edil deja a PP y Vox sin mayoría en Navalmoral de la Mata

Paula González pasa a ser concejala no adscrita por «faltas de respeto en el ámbito interno, la ausencia de un proyecto político y la pérdida de confianza en el alcalde»

Miguel Ángel Marcos

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

Paula González Morato, hasta ahora integrante del grupo municipal del PP, protagonizó este martes la sorpresa política de la legislatura al anunciar que se pasa al grupo de concejales no adscritos. Tras ello el Gobierno de PP y Vox se queda con ocho ediles frente a los nueve del resto de la Corporación: cinco de PSOE, dos de Liberales, uno de Unidas por Navalmoral y una concejala no adscrita.

Su decisión se conoció minutos antes de la rueda de prensa que el alcalde ofreció en La Inmaculada. Tanto Enrique Hueso como los concejales que le acompañaban no pudieron disimular su sorpresa y malestar por esa noticia. A preguntas de los informadores, prefirió no pronunciarse hasta conocer la nota de prensa con sus argumentos.

Estos empiezan diciendo que «tras un periodo de profunda reflexión y ante la obligación de ser coherente con mis principios, he decidido abandonar mi condición de concejala del equipo de Gobierno para convertirme en no adscrita», dice la titular de Infancia y Juventud.

Tres son los motivos fundamentales que alega para tomar esa decisión, que afectan a su capacidad para ejercer su responsabilidad pública con «dignidad, eficacia y transparencia».

El primero, las «faltas de respeto recibidas en el ámbito interno. Considero que un cargo público debe poder desempeñar su labor en un entorno de respeto, escucha y colaboración. Cuando estas condiciones dejan de existir, el ejercicio de la representación ciudadana se ve gravemente perjudicado».

El segundo, la ausencia de un proyecto político «sólido y definido», señalando que a día de hoy no existe un «rumbo claro ni una hoja de ruta coherente por la falta de cohesión de un equipo roto».

La «pérdida total de confianza en el alcalde» es el tercero. Sobre ello explica que la confianza es «el pilar básico de cualquier equipo de Gobierno. Cuando ésta se rompe de manera irreversible, continuar en el mismo espacio político se convierte en una incoherencia personal y profesional».

Para terminar, afirma que su responsabilidad es con los moralos y moralas y que, por ello, continuará trabajando desde su nueva condición.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan el cadáver de un hombre de 70 años en La Banasta en Badajoz
  2. 2 Qué ha pasado con las ayudas de 480 euros a amas de casa: ¿se puede seguir solicitando la RAI?
  3. 3 Robos en dos pisos de Badajoz mientras sus dueños estaban fuera de la ciudad
  4. 4

    Una artista madrileña denuncia que Badajoz le ha devuelto su obra «oxidada y chorreando»
  5. 5

    «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»
  6. 6

    Los funcionarios ganarán en un año unos 2.000 euros más de media tras la doble subida
  7. 7

    Cáceres en tren a 46 minutos de Badajoz, «es como si fuese un Cercanías»
  8. 8 El Faro amplía su oferta gastronómica con una nueva tienda que trae una sorpresa muy dulce
  9. 9 El padre de una de las jóvenes halladas muertas en Jaén: «Mi hija no se suicidó»
  10. 10 Cuatro recetas de tapas navideñas para toda la familia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La marcha de una edil deja a PP y Vox sin mayoría en Navalmoral de la Mata

La marcha de una edil deja a PP y Vox sin mayoría en Navalmoral de la Mata