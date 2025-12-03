La marcha de una edil deja a PP y Vox sin mayoría en Navalmoral de la Mata Paula González pasa a ser concejala no adscrita por «faltas de respeto en el ámbito interno, la ausencia de un proyecto político y la pérdida de confianza en el alcalde»

Paula González Morato, hasta ahora integrante del grupo municipal del PP, protagonizó este martes la sorpresa política de la legislatura al anunciar que se pasa al grupo de concejales no adscritos. Tras ello el Gobierno de PP y Vox se queda con ocho ediles frente a los nueve del resto de la Corporación: cinco de PSOE, dos de Liberales, uno de Unidas por Navalmoral y una concejala no adscrita.

Su decisión se conoció minutos antes de la rueda de prensa que el alcalde ofreció en La Inmaculada. Tanto Enrique Hueso como los concejales que le acompañaban no pudieron disimular su sorpresa y malestar por esa noticia. A preguntas de los informadores, prefirió no pronunciarse hasta conocer la nota de prensa con sus argumentos.

Estos empiezan diciendo que «tras un periodo de profunda reflexión y ante la obligación de ser coherente con mis principios, he decidido abandonar mi condición de concejala del equipo de Gobierno para convertirme en no adscrita», dice la titular de Infancia y Juventud.

Tres son los motivos fundamentales que alega para tomar esa decisión, que afectan a su capacidad para ejercer su responsabilidad pública con «dignidad, eficacia y transparencia».

El primero, las «faltas de respeto recibidas en el ámbito interno. Considero que un cargo público debe poder desempeñar su labor en un entorno de respeto, escucha y colaboración. Cuando estas condiciones dejan de existir, el ejercicio de la representación ciudadana se ve gravemente perjudicado».

El segundo, la ausencia de un proyecto político «sólido y definido», señalando que a día de hoy no existe un «rumbo claro ni una hoja de ruta coherente por la falta de cohesión de un equipo roto».

La «pérdida total de confianza en el alcalde» es el tercero. Sobre ello explica que la confianza es «el pilar básico de cualquier equipo de Gobierno. Cuando ésta se rompe de manera irreversible, continuar en el mismo espacio político se convierte en una incoherencia personal y profesional».

Para terminar, afirma que su responsabilidad es con los moralos y moralas y que, por ello, continuará trabajando desde su nueva condición.