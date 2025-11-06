Mancomunidad, Ayuntamiento y la sociedad Los Ibores mejoran los caminos públicos de Castañar de Ibor
Eloy García
Jueves, 6 de noviembre 2025, 01:00
Más de una decena de caminos públicos ubicados en el término municipal de Castañar de Ibor están siendo mejorados gracias a la cesión del parque ... de maquinaria de la Mancomunidad Villuercas-Ibores-Jara, así como a la colaboración con la sociedad de cazadores Los Ibores.
De la misma da cuenta el Ayuntamiento a través de una nota informativa en la que piden disculpas a los vecinos por las molestias, a la vez que colaboración para facilitar estas labores.
Entre los caminos que se arreglan a través de la Mancomunidad se encuentran Valbuena (por ambas rañas), Avellaneda, Dehesilla, Rañuela, Fuente Cabrero, Recuero, Arroyo Ligal y Malviento.
También tres conexiones con el de Rañuela, concretamente las de Juan Gil, Encinilla y Rincón, en este caso financiado con fondos municipales y en colaboración con la citada sociedad.
Completan el catálogo de vías beneficiadas de estos arreglos Valle Domingo, Escaleros y Calleja del Pino, en este caso con medios financiados por la misma sociedad de cazadores.
