Mancomunidad, Ayuntamiento y la sociedad Los Ibores mejoran los caminos públicos de Castañar de Ibor

Más de una decena de caminos públicos ubicados en el término municipal de Castañar de Ibor están siendo mejorados gracias a la cesión del parque ... de maquinaria de la Mancomunidad Villuercas-Ibores-Jara, así como a la colaboración con la sociedad de cazadores Los Ibores.

De la misma da cuenta el Ayuntamiento a través de una nota informativa en la que piden disculpas a los vecinos por las molestias, a la vez que colaboración para facilitar estas labores.

Entre los caminos que se arreglan a través de la Mancomunidad se encuentran Valbuena (por ambas rañas), Avellaneda, Dehesilla, Rañuela, Fuente Cabrero, Recuero, Arroyo Ligal y Malviento.

También tres conexiones con el de Rañuela, concretamente las de Juan Gil, Encinilla y Rincón, en este caso financiado con fondos municipales y en colaboración con la citada sociedad.

Completan el catálogo de vías beneficiadas de estos arreglos Valle Domingo, Escaleros y Calleja del Pino, en este caso con medios financiados por la misma sociedad de cazadores.