La Mancomunidad Campo Arañuelo ahorrará casi 300.000 euros en la recogida de basura

Cerca de 300.000 euros -casi el 50% del costo actual del servicio- ahorrará la Mancomunidad Integral Campo Arañuelo si se cumplen sus previsiones y en breve pueden poner en marcha un nuevo servicio de recogida de basura, toda vez que el actual les cuesta en torno a los 600.000 euros y el nuevo oscilaría entre los 300.000 y 350.000 euros, ya sea con medio propios o licitándolo de nuevo para contratar con otra empresa.

Así lo explica el presidente de la Mancomunidad, David González, quién reconocía que las diferencias con la empresa Emalu S.L. -actual adjudicataria del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y selectivos- datan de años atrás por una cantidad que les adeudan, sobre la que se han reunido para negociar su pago.

No obstante, no es este extremo el que, según asegura González, les ha llevado a decidirse por buscar una nueva empresa, o bien optar por la gestión propia, para que lleve a cabo el servicio. «Algo no estaba bien, porque entre otras cosas era mucho dinero el que venimos pagando por este servicio. Así que contratamos una auditoría para ver que pasaba, incluso con seguimientos a los camiones de recogida para ver como hacían su trabajo. Y esta auditoría nos ha certificado una serie de incumplimientos graves, por lo que vamos a rescindir el contrato«, si bien González prefería no dar a conocer los citados »incumplimientos graves», al menos hasta que se resuelva el conflicto.

A su vez Emalu S.L. ha iniciado un procedimiento contencioso-administrativo para reclamar las deudas a la entidad comarcal. Tanto la contratación de la defensa jurídica para este contencioso como el inicio del expediente de rescisión del contrato fueron aprobados en la asamblea ordinaria celebrada a finales del pasado mes en el Ayuntamiento de Casatejada.

Otros puntos

Otros puntos aprobados en el orden del día fueron una moción de apoyo a la central nuclear de Almaraz «siempre que se cumplan las condiciones técnicas y de seguridad, hasta disponer de un Plan Alternativo de Desarrollo Económico» (instando al Gobierno Central a «la urgente creación de una Comisión de Trabajo que estudie este Plan Alternativo)», y la creación del puesto de Secretario-Interventor de la Mancomunidad.